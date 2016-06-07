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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 11:05 BJT

日本股市：早盘小涨但涨势受强势日圆压制，市场观望美联储政策会议

“技术面讯号显示投资者偏空，”瑞穗证券首席分析师Nobuhiko Kuramochi说。

过去六个月日经指数一直在200日均线下方交投，该条均线为衡量市场长期动能的指标，自去年12月中以来就下降，截至周二其切入位在17,769.17点。

“在这种市况之下，投资人不愿意追高，”Kuramochi说。

矿业股周二表现优于大盘，受到油价因供应疑虑而上涨的助力。日本国际石油开发帝石 早盘上涨3.91%，Japan Petroleum Exploration Co 上涨3.18%。

随着美元兑日圆 下滑0.3%至107.31日圆，出口股表现不一，丰田汽车 跌0.12%，本田汽车 上涨0.58%，Panasonic Corp 涨0.46%。

东证股价指数 上涨0.37%，报1,337.39点，JPX日经400指数 上涨0.39%，报12,052.41点。(完)

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