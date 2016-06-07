日本股市：早盘小涨但涨势受强势日圆压制，市场观望美联储政策会议

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
“技术面讯号显示投资者偏空，”瑞穗证券首席分析师Nobuhiko Kuramochi说。
过去六个月日经指数一直在200日均线下方交投，该条均线为衡量市场长期动能的指标，自去年12月中以来就下降，截至周二其切入位在17,769.17点。
“在这种市况之下，投资人不愿意追高，”Kuramochi说。
矿业股周二表现优于大盘，受到油价因供应疑虑而上涨的助力。日本国际石油开发帝石 早盘上涨3.91%，Japan Petroleum Exploration Co 上涨3.18%。
随着美元兑日圆 下滑0.3%至107.31日圆，出口股表现不一，丰田汽车 跌0.12%，本田汽车 上涨0.58%，Panasonic Corp 涨0.46%。
东证股价指数 上涨0.37%，报1,337.39点，JPX日经400指数 上涨0.39%，报12,052.41点。(完)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。