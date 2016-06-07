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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 11:03 BJT

《汇市简讯》美元/日圆扭转盘初跌势

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* 美元/日圆低见107.22，现报107.73/76，日经指数上涨

* 风险偏好整体正面，帮助日圆交叉盘上涨

* 新西兰元/日圆逆势下跌，因周四新西兰央行会议前新西兰元下跌

* 美元兑日圆在108.20/50有强劲阻力，美国数据疲软助推逢高抛盘

* 108.50也是一目均衡基准线切入位(完)

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