《汇市简讯》美元/日圆扭转盘初跌势

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
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* 美元/日圆低见107.22，现报107.73/76，日经指数上涨
* 风险偏好整体正面，帮助日圆交叉盘上涨
* 新西兰元/日圆逆势下跌，因周四新西兰央行会议前新西兰元下跌
* 美元兑日圆在108.20/50有强劲阻力，美国数据疲软助推逢高抛盘
* 108.50也是一目均衡基准线切入位(完)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。