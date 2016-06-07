国际油市：美国汽油裂解价差骤降，因交易员对汽油进口回升感到担忧

熟悉贸易流动的交易商表示，强劲的美国需求加上疲弱的欧洲汽油价格，使得船货横跨大西洋运往美国东海岸变得有利可图。

根据美国能源资料协会(EIA)的数据，过去六周，美国东海岸的汽油日进口量有四周都超过85万桶，在4月末更是触及了87.5万桶高位，为去年9月以来最高。

随着炼厂纷纷结束维护季，在强劲的美国国内需求应会令库存下降之际，交易商担心进口将帮助维持汽油的高库存水准。

汽油期货 周一下跌1.2%，而美国原油期货 当日收高2.2%。第二季迄今，原油价格涨幅已经超过28%，而汽油涨幅仅为11%。(完)