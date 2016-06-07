国际油市：美国汽油裂解价差骤降，因交易员对汽油进口回升感到担忧

马来西亚期市：棕榈油期货因供应吃紧上涨逾1%，尾随豆油走高
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。
熟悉贸易流动的交易商表示，强劲的美国需求加上疲弱的欧洲汽油价格，使得船货横跨大西洋运往美国东海岸变得有利可图。
根据美国能源资料协会(EIA)的数据，过去六周，美国东海岸的汽油日进口量有四周都超过85万桶，在4月末更是触及了87.5万桶高位，为去年9月以来最高。
随着炼厂纷纷结束维护季，在强劲的美国国内需求应会令库存下降之际，交易商担心进口将帮助维持汽油的高库存水准。
汽油期货 周一下跌1.2%，而美国原油期货 当日收高2.2%。第二季迄今，原油价格涨幅已经超过28%，而汽油涨幅仅为11%。(完)
(编译 汪红英/高琦 审校 李爽/许娜)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。