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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 11:48 BJT

全球经济：菲律宾央行总裁称美联储乐观经济前景评估对全球增长有利

路透马尼拉6月7日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周二表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)对美国经济前景的乐观评估有利于全球经济，特别是对于菲律宾这样的美国贸易伙伴国而言。

“虽然我们认为，我们当前的货币政策立场仍是适宜的，但还是应当利用美联储带来的喘息之机，进一步巩固我们国内经济的韧性，这样我们才能对外部形势加以利用，”菲律宾央行总裁泰谭柯在手机留言中表示。

菲律宾央行将于6月23日召开下次政策会议；该行自2014年10月以来一直维持政策不变。(完) (编译 王颖；审校 张若琪)

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