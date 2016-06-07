全球经济：菲律宾央行总裁称美联储乐观经济前景评估对全球增长有利

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透马尼拉6月7日 - 菲律宾央行总裁泰谭柯周二表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)对美国经济前景的乐观评估有利于全球经济，特别是对于菲律宾这样的美国贸易伙伴国而言。
“虽然我们认为，我们当前的货币政策立场仍是适宜的，但还是应当利用美联储带来的喘息之机，进一步巩固我们国内经济的韧性，这样我们才能对外部形势加以利用，”菲律宾央行总裁泰谭柯在手机留言中表示。
菲律宾央行将于6月23日召开下次政策会议；该行自2014年10月以来一直维持政策不变。(完) (编译 王颖；审校 张若琪)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。