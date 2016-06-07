中国债市动态：期现货震荡偏弱，政策想象空间不足短期料难破盘局

路透上海6月7日 - 中国银行间债市周二早盘现券及国债期货窄幅震荡中略显弱，一级招标不温不火；尽管MLF（中期借贷便利）询量有望常态化的消息将使未来资金面的波动更为平缓，但这也进一步弱化了降准的可能，政策想象空间不足，债市短期料难破盘局。

交易员并认为，从中期看，尽管基本面对市场仍有支撑，但若政策面始终没有更多推动力，现券亦很难再现趋势性走强行情，反而是市场信心逐渐消磨后，可能整体震荡偏弱。

“（现券收益率）稳定略上半个bp（基点）这样，（国开新债）利率还好，唯一亮点是倍数高。（债市）短期中性，中期偏空。”华南一券商交易员称。

一级市场方面，国开行上午招标增发的五年和10年期固息债，中标收益率为3.1390%和3.3099%，此前市场预测均值分别为3.16%和3.30%；两期债投标倍数分别为5.46倍和3.68倍。

而两位消息人士周一透露，中国央行上周五及今日就中期借贷便利（MLF）操作连续向部分银行询量，三个月、六个月及一年期利率均持平于上次。MLF的询量今后有望常态化。

上海一银行交易员谈到，即使MLF询量常态化，其主要目的也是只是进一步抚平流动性的波动，此举反而削弱了降准的可能性，货币政策的维稳基调更为明确。

兴业证券固收团队亦分析指出，为了在去杠杆的同时防止出现系统性的金融风险，“宽财政+稳货币”是较为优选的政策应对方案，这也就意味着央行需要起到维稳市场流动性的重要作用，并且在去杠杆的大趋势下需要采用精细化操作而非“大水漫灌”的方式。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 在3.3450%/3.3385%，上日尾盘为3.3325%/3.3310%。剩余期限近10年的国债160010券最新报价 在3.0040%/3.0025%，上日尾盘为3.0050%/3.0025%。