《汇市简讯》英镑/美元亚洲交投淡静，民调及数据构成支持

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
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* 英镑/美元上涨0.25%；周二民调显示“留欧”阵营领先1个百分点
* 英国零售业联盟(BRC)公布5月零售支出同比增长1.4%，前景不确定
* 亚洲时段英镑交投淡静
* 5、10、20日移动均线相交，继续震荡整理行情
* 没有明显方向--稍早低位1.4433和周一开盘高位1.4510分别为首道支撑位/阻力位
* 技术图：Chart: reut.rs/1UbgRge(完)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。