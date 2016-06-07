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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 12:01 BJT

《汇市简讯》英镑/美元亚洲交投淡静，民调及数据构成支持

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* 英镑/美元上涨0.25%；周二民调显示“留欧”阵营领先1个百分点

* 英国零售业联盟(BRC)公布5月零售支出同比增长1.4%，前景不确定

* 亚洲时段英镑交投淡静

* 5、10、20日移动均线相交，继续震荡整理行情

* 没有明显方向--稍早低位1.4433和周一开盘高位1.4510分别为首道支撑位/阻力位

* 技术图：Chart: reut.rs/1UbgRge(完)

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