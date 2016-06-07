修正-中国汇市：中间价贬值带动人民币小幅走跌，客盘逢低买入美元意愿上升

(更正内文第一段“周二”早盘，非“周四”)

* 人民币早盘小幅走跌，中间价贬值带动

* 客盘逢低买入美元意愿上升

* 市场预期人民币汇率短期料区间震荡

路透北京6月7日 - 中国人民币兑美元即期 周二早盘小幅走跌，成交略有放大，受中间价小幅贬值带动。交易员称，盘初十多分钟仍很少成交，开盘首单在6.5738附近，盘初区间较大，而后成交主要集中在6.5710-20区间内波动，客盘情绪偏重于逢低买入美元，购汇偏多，人民币短期小幅承压。

尽管美联储主席叶伦讲话和黯淡的就业数据显示美元6月加息预期减弱，但仍保留有加息的预期，中期美元走强仍是大概率事件，因此当前人民币相对强势反而成为客盘逢低购汇的较好时点，期间有大行提供适度美元流动性，令市场更趋稳定。

“中间价还是按照规则开，符合市场预期...不过一方面很多人之前没有购汇，相比6.58-59元的价格而言，现在算是逢低买入了，”一股份行交易员指出。

北京时间11:49，人民币兑美元 即期报6.5718元,上日收报6.5648元，夜盘终报6.5642元。今日人民币兑美元中间价 报6.5618元，上日中间价为6.5497元。人民币兑美元即期成交额 为101.1亿美元，上日半日为83.02亿美元。

对于未来趋势，市场更多认为，人民币虽然有贬值压力，但短期更多是区间震荡，往上和往下的空间都相对有限。

而这与中国央行一直强调维稳人民币汇率的政策方向一致。中国央行郑州培训学院教授王勇在上海证券报撰文称，下一阶段，央行的流动性管理会一如既往地高度关注稳定人民币汇率，对境外人民币的管理也将更具针对性。央行货币政策需统筹协调各个方面，不能只盯着单一指标。

路透根据外汇交易中心公布的中间价计算的今日CFETS人民币汇率指数为96.22，较上日-0.23%；另外路透测算的SDR篮子指数为95.64，BIS篮子指数为97.3。

中国货币网周二发布特约评论员文章称，5月份以来尽管受外部因素影响人民币对美元双边汇率有所贬值，但市场预期仍保持了相对稳定，人民币汇率根据市场供求变化自发调节、双向浮动特征更加明显，外汇市场运行总体较为平稳。

全球汇市方面，美元指数周二徘徊在近四周低位，此前美联储主席叶伦讲话未能提振近期走软的美元。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7285元, 上日尾盘为6.7235元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5766元, 上一交易日尾盘报6.5646元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.5713；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。