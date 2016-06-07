修正-中国汇市：中间价贬值带动人民币小幅走跌，客盘逢低买入美元意愿上升

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，得益于印尼的现货需求
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
(更正内文第一段“周二”早盘，非“周四”)
* 人民币早盘小幅走跌，中间价贬值带动
* 客盘逢低买入美元意愿上升
* 市场预期人民币汇率短期料区间震荡
路透北京6月7日 - 中国人民币兑美元即期 周二早盘小幅走跌，成交略有放大，受中间价小幅贬值带动。交易员称，盘初十多分钟仍很少成交，开盘首单在6.5738附近，盘初区间较大，而后成交主要集中在6.5710-20区间内波动，客盘情绪偏重于逢低买入美元，购汇偏多，人民币短期小幅承压。
尽管美联储主席叶伦讲话和黯淡的就业数据显示美元6月加息预期减弱，但仍保留有加息的预期，中期美元走强仍是大概率事件，因此当前人民币相对强势反而成为客盘逢低购汇的较好时点，期间有大行提供适度美元流动性，令市场更趋稳定。
“中间价还是按照规则开，符合市场预期...不过一方面很多人之前没有购汇，相比6.58-59元的价格而言，现在算是逢低买入了，”一股份行交易员指出。
北京时间11:49，人民币兑美元 即期报6.5718元,上日收报6.5648元，夜盘终报6.5642元。今日人民币兑美元中间价 报6.5618元，上日中间价为6.5497元。人民币兑美元即期成交额 为101.1亿美元，上日半日为83.02亿美元。
对于未来趋势，市场更多认为，人民币虽然有贬值压力，但短期更多是区间震荡，往上和往下的空间都相对有限。
而这与中国央行一直强调维稳人民币汇率的政策方向一致。中国央行郑州培训学院教授王勇在上海证券报撰文称，下一阶段，央行的流动性管理会一如既往地高度关注稳定人民币汇率，对境外人民币的管理也将更具针对性。央行货币政策需统筹协调各个方面，不能只盯着单一指标。
路透根据外汇交易中心公布的中间价计算的今日CFETS人民币汇率指数为96.22，较上日-0.23%；另外路透测算的SDR篮子指数为95.64，BIS篮子指数为97.3。
中国货币网周二发布特约评论员文章称，5月份以来尽管受外部因素影响人民币对美元双边汇率有所贬值，但市场预期仍保持了相对稳定，人民币汇率根据市场供求变化自发调节、双向浮动特征更加明显，外汇市场运行总体较为平稳。
全球汇市方面，美元指数周二徘徊在近四周低位，此前美联储主席叶伦讲话未能提振近期走软的美元。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.7285元, 上日尾盘为6.7235元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.5766元, 上一交易日尾盘报6.5646元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.5713；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 李文科; 审校 吴云凌)
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
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