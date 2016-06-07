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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 12:13 BJT

中国货币市场：资金宽松不改，MLF常态化助增乐观情绪

路透北京6月7日 - 中国银行间市场周二流动性宽松不改，资金供需两旺，部分非银机
构开始提早配置跨周末资金；在资金持续偏松态势下，央行常态化询量MLF的消息未对资金
有明显影响，但市场情绪更加乐观，年中资金面料平稳度过。
    
    “资金挺松的，节前没什么变化...今天供需都不错，因为有些非银周末不上班，所以
有的今天就开始配些跨周末的资金了。”华东一银行交易员说。
    
    她同时并表示，中国央行MLF（中期借贷便利）常态化询量的消息对市场情绪上肯定还
是有些积极作用的，毕竟央行的态度是想维稳的，所以短期内资金面无忧。

    “其实人行态度还是挺明确的，确保不紧，（但也）不会刻意多放，而且它给你的这钱
也不是多便宜，（这样的话）就不会让你加多少杠杆什么的。”她说。
    
    本周四至周五（6月9-10日）适逢端午节假期，公开市场操作暂停，周日（6月12日）为
换休工作日，当日公开市场恢复操作。
    
    两位消息人士周一透露，中国央行上周五及本周一就中期借贷便利（MLF）操作连续向
部分银行询量，三个月、六个月及一年期利率均持平于上次。MLF的询量今后有望常态化。
市场人士认为，6月正逢半年末，叠加MPA（宏观审慎评估）压力，流动性短期又将面临较大
考验，为平缓资金面波动，央行本月提早进行MLF询量意在稳定市场信心。 
    
    中信证券报告称，央行操作意在缓解年中流动性紧张、维稳利率。6月份是每年流动性
紧张的传统高点，主要受银行季末考核影响，今年叠加MPA实施与美联储加息外部干扰增强
，流动性紧张或加剧，央行提前进行调节也在情理之中。
    
    报告并指出，在当前信用违约风险上升、监管层推进金融系统去杠杆的局面下，中短期
货币政策工具更加常态化也有助于维稳流动性，防止货币市场利率出现暴动。
    
    以下为主要货币市场利率报价:        
 北京时间11:57                今日(%)    上日(%)   变动(bp)
 质押式回购加权平均利率                                    
  其中:隔夜                    1.9787     1.9841      -0.54
      七天                     2.2691     2.2958      -2.67
                                                  
      14天                     2.5954     2.5829      +1.25
                                                  
 上海证交所质押式回购利率                                  
  其中:隔夜                    5.8000     0.6850    +511.50
                                                  
      七天                     2.1500     1.9150     +23.50
                                                  
      14天                     2.0000     2.1050     -10.50
                                                  
 回购定盘利率                                              
  其中:隔夜                    2.0000     2.0000      +0.00
                                                  
      七天                     2.4000     2.4000      +0.00
                                                  
      14天                     2.6100     2.6000      +1.00
                                                  
 Shibor                                                    
   其中:隔夜                   2.0000     1.9980      +0.20
                                                  
       七天                    2.3400     2.3370      +0.30
                                                  
       三个月                  2.9460     2.9460      +0.00
                                                  
 (完)

 (发稿 侯向明； 审校 林高丽)

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