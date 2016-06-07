中国货币市场：资金宽松不改，MLF常态化助增乐观情绪

路透北京6月7日 - 中国银行间市场周二流动性宽松不改，资金供需两旺，部分非银机 构开始提早配置跨周末资金；在资金持续偏松态势下，央行常态化询量MLF的消息未对资金 有明显影响，但市场情绪更加乐观，年中资金面料平稳度过。 “资金挺松的，节前没什么变化...今天供需都不错，因为有些非银周末不上班，所以 有的今天就开始配些跨周末的资金了。”华东一银行交易员说。 她同时并表示，中国央行MLF（中期借贷便利）常态化询量的消息对市场情绪上肯定还 是有些积极作用的，毕竟央行的态度是想维稳的，所以短期内资金面无忧。 “其实人行态度还是挺明确的，确保不紧，（但也）不会刻意多放，而且它给你的这钱 也不是多便宜，（这样的话）就不会让你加多少杠杆什么的。”她说。 本周四至周五（6月9-10日）适逢端午节假期，公开市场操作暂停，周日（6月12日）为 换休工作日，当日公开市场恢复操作。 两位消息人士周一透露，中国央行上周五及本周一就中期借贷便利（MLF）操作连续向 部分银行询量，三个月、六个月及一年期利率均持平于上次。MLF的询量今后有望常态化。 市场人士认为，6月正逢半年末，叠加MPA（宏观审慎评估）压力，流动性短期又将面临较大 考验，为平缓资金面波动，央行本月提早进行MLF询量意在稳定市场信心。 中信证券报告称，央行操作意在缓解年中流动性紧张、维稳利率。6月份是每年流动性 紧张的传统高点，主要受银行季末考核影响，今年叠加MPA实施与美联储加息外部干扰增强 ，流动性紧张或加剧，央行提前进行调节也在情理之中。 报告并指出，在当前信用违约风险上升、监管层推进金融系统去杠杆的局面下，中短期 货币政策工具更加常态化也有助于维稳流动性，防止货币市场利率出现暴动。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:57 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9787 1.9841 -0.54 七天 2.2691 2.2958 -2.67 14天 2.5954 2.5829 +1.25 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 5.8000 0.6850 +511.50 七天 2.1500 1.9150 +23.50 14天 2.0000 2.1050 -10.50 回购定盘利率 其中:隔夜 2.0000 2.0000 +0.00 七天 2.4000 2.4000 +0.00 14天 2.6100 2.6000 +1.00 Shibor 其中:隔夜 2.0000 1.9980 +0.20 七天 2.3400 2.3370 +0.30 三个月 2.9460 2.9460 +0.00 (完) (发稿 侯向明； 审校 林高丽)