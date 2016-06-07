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市场报道 | 2016年 6月 8日 星期三 07:44 BJT

****欧洲经济指标预测--6月8日-6月15日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值    
    
    6月6日当周
    
    6月8日(三)
    0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)            5月         +0.2%      +0.3%
                                (较上年同期)                    -0.4%      -0.4%
    0830 英国工业生产(较前月)                       4月          持平      +0.3%
                     (较上年同期)                               -0.4%      -0.2%
             制造业产出(较前月)                                  持平      +0.1%
                       (较上年同期)                             -1.5%      -1.9%
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值           5月            35         41
    
    6月9日(四)
    0530 法国非农就业岗位(较前季)          第一季修正值           --      +0.20%
    0545 瑞士未经季节调整失业率                     5月           --        3.5%
             经季节调整失业率                                     --        3.5%
    0600 德国经季节调整后出口(较前月)               4月        -0.60%      +1.9%
             经季节调整后进口(较前月)                           +1.2%      -2.3%
             经季节调整后贸易收支(亿欧元)                     顺差230    顺差236
    0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)           4月        逆差31  逆差31.14
             全球商品贸易收支(亿英镑)                         逆差112  逆差112.0
    1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      6月           --       53.40
    1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      6月           --       51.00
    1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      6月           --       40.20
    1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数    6月           --       33.50
    
    6月10日(五)
    0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月)   5月终值         +0.4%      +0.4% 
                                 (较上年同期)                    持平       持平
             消费者物价指数(CPI)(较前月)                        +0.3%      +0.3%
                            (较上年同期)                        +0.1%      +0.1%
    0600 德国批发物价指数(较前月)                   5月           --       +0.3%
                         (较上年同期)                             --       -2.7%
    0645 法国工业生产(较前月)                       4月         +0.4%      -0.3%
    0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月)         4月         +0.2%       持平
                   经工作日调整(较上年同期)                       --       +0.5%
    0830 英国建筑业产出(较前月)                     4月         +1.7%      -3.6%
                       (较上年同期)                             -4.8%      -4.5% 
    
    6月13日当周
    
    6月13日(一)
    暂无重要经济数据公布。    
    
    6月14日(二)
    0715 瑞士生产者/进口物价(较前月)                5月           --       +0.3%
                            (较上年同期)                          --       -2.4%
    0800 意大利CPI(较前月)                      5月终值           --       +0.3%
                  (较上年同期)                                    --       -0.3%
              HICP(较前月)                                        --       +0.3%
                  (较上年同期)                                    --       -0.3%
    0830 英国CPI(较前月)                            5月           --       +0.1%
                (较上年同期)                                      --       +0.3%
             核心CPI(较前月)                                      --        持平
                    (较上年同期)                                  --       +1.2%
             零售物价指数(RPI)(较前月)                            --       +0.1%
                           (较上年同期)                           --       +1.3%
             扣除抵押贷款的RPI(较前月)                            --       +0.1%
                          (较上年同期)                            --       +1.4%
    0830 英国生产者物价指数(PPI)                    5月
                未经季节调整的投入物价(较前月)                    --       +0.9%
                                  (较上年同期)                    --       -6.5%
                未经季节调整的产出物价(较前月)                    --       +0.4%
                                  (较上年同期)                    --       -0.7%
                未经季节调整的核心产出物价(较前月)                --       +0.2%
                                      (较上年同期)                --       +0.5%
    0900 欧元区就业人口(较前季)                    第一季         --       +0.3%
                       (较上年同期)                               --       +1.2%
    0900 欧元区工业生产(较前月)                     4月           --       -0.8%
                       (较上年同期)                               --       +0.2%
    
    6月15日(三)
    0645 法国HICP(较前月)                       5月终值           --       +0.1%
                 (较上年同期)                                     --       -0.1%
    0830 英国请领失业金人数(千人)                   5月           --     减少2.4
             按ILO标准计算的失业率            截至4月的三个月     --        5.1%
             平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期)               --       +2.0%
             平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期)             --       +2.1%
    0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元)       4月           --     顺差286(完) 
    
      
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