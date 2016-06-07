欧洲经济指标预测--6月8日-6月15日****

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月6日当周 6月8日(三) 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% +0.3% (较上年同期) -0.4% -0.4% 0830 英国工业生产(较前月) 4月 持平 +0.3% (较上年同期) -0.4% -0.2% 制造业产出(较前月) 持平 +0.1% (较上年同期) -1.5% -1.9% 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 5月 35 41 6月9日(四) 0530 法国非农就业岗位(较前季) 第一季修正值 -- +0.20% 0545 瑞士未经季节调整失业率 5月 -- 3.5% 经季节调整失业率 -- 3.5% 0600 德国经季节调整后出口(较前月) 4月 -0.60% +1.9% 经季节调整后进口(较前月) +1.2% -2.3% 经季节调整后贸易收支(亿欧元) 顺差230 顺差236 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 4月 逆差31 逆差31.14 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差112 逆差112.0 1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 6月 -- 53.40 1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 6月 -- 51.00 1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 6月 -- 40.20 1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 6月 -- 33.50 6月10日(五) 0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 +0.4% +0.4% (较上年同期) 持平 持平 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.1% +0.1% 0600 德国批发物价指数(较前月) 5月 -- +0.3% (较上年同期) -- -2.7% 0645 法国工业生产(较前月) 4月 +0.4% -0.3% 0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 4月 +0.2% 持平 经工作日调整(较上年同期) -- +0.5% 0830 英国建筑业产出(较前月) 4月 +1.7% -3.6% (较上年同期) -4.8% -4.5% 6月13日当周 6月13日(一) 暂无重要经济数据公布。 6月14日(二) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 5月 -- +0.3% (较上年同期) -- -2.4% 0800 意大利CPI(较前月) 5月终值 -- +0.3% (较上年同期) -- -0.3% HICP(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- -0.3% 0830 英国CPI(较前月) 5月 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.3% 核心CPI(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +1.2% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +1.3% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +1.4% 0830 英国生产者物价指数(PPI) 5月 未经季节调整的投入物价(较前月) -- +0.9% (较上年同期) -- -6.5% 未经季节调整的产出物价(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- -0.7% 未经季节调整的核心产出物价(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +0.5% 0900 欧元区就业人口(较前季) 第一季 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.2% 0900 欧元区工业生产(较前月) 4月 -- -0.8% (较上年同期) -- +0.2% 6月15日(三) 0645 法国HICP(较前月) 5月终值 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.1% 0830 英国请领失业金人数(千人) 5月 -- 减少2.4 按ILO标准计算的失业率 截至4月的三个月 -- 5.1% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) -- +2.0% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) -- +2.1% 0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差286(完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。