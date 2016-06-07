欧洲经济指标预测--6月8日-6月15日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月6日当周 6月8日(三) 0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% +0.3% (较上年同期) -0.4% -0.4% 0830 英国工业生产(较前月) 4月 持平 +0.3% (较上年同期) -0.4% -0.2% 制造业产出(较前月) 持平 +0.1% (较上年同期) -1.5% -1.9% 2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 5月 35 41 6月9日(四) 0530 法国非农就业岗位(较前季) 第一季修正值 -- +0.20% 0545 瑞士未经季节调整失业率 5月 -- 3.5% 经季节调整失业率 -- 3.5% 0600 德国经季节调整后出口(较前月) 4月 -0.60% +1.9% 经季节调整后进口(较前月) +1.2% -2.3% 经季节调整后贸易收支(亿欧元) 顺差230 顺差236 0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 4月 逆差31 逆差31.14 全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差112 逆差112.0 1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 6月 -- 53.40 1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 6月 -- 51.00 1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 6月 -- 40.20 1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数 6月 -- 33.50 6月10日(五) 0600 德国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 5月终值 +0.4% +0.4% (较上年同期) 持平 持平 消费者物价指数(CPI)(较前月) +0.3% +0.3% (较上年同期) +0.1% +0.1% 0600 德国批发物价指数(较前月) 5月 -- +0.3% (较上年同期) -- -2.7% 0645 法国工业生产(较前月) 4月 +0.4% -0.3% 0800 意大利经季节调整的工业生产(较前月) 4月 +0.2% 持平 经工作日调整(较上年同期) -- +0.5% 0830 英国建筑业产出(较前月) 4月 +1.7% -3.6% (较上年同期) -4.8% -4.5% 6月13日当周 6月13日(一) 暂无重要经济数据公布。 6月14日(二) 0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 5月 -- +0.3% (较上年同期) -- -2.4% 0800 意大利CPI(较前月) 5月终值 -- +0.3% (较上年同期) -- -0.3% HICP(较前月) -- +0.3% (较上年同期) -- -0.3% 0830 英国CPI(较前月) 5月 -- +0.1% (较上年同期) -- +0.3% 核心CPI(较前月) -- 持平 (较上年同期) -- +1.2% 零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +1.3% 扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.1% (较上年同期) -- +1.4% 0830 英国生产者物价指数(PPI) 5月 未经季节调整的投入物价(较前月) -- +0.9% (较上年同期) -- -6.5% 未经季节调整的产出物价(较前月) -- +0.4% (较上年同期) -- -0.7% 未经季节调整的核心产出物价(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +0.5% 0900 欧元区就业人口(较前季) 第一季 -- +0.3% (较上年同期) -- +1.2% 0900 欧元区工业生产(较前月) 4月 -- -0.8% (较上年同期) -- +0.2% 6月15日(三) 0645 法国HICP(较前月) 5月终值 -- +0.1% (较上年同期) -- -0.1% 0830 英国请领失业金人数(千人) 5月 -- 减少2.4 按ILO标准计算的失业率 截至4月的三个月 -- 5.1% 平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) -- +2.0% 平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) -- +2.1% 0900 欧元区未经季节调整的贸易收支(亿欧元) 4月 -- 顺差286(完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结