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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 12:33 BJT

台湾股市：盘中升至七周高位，电子股和金融股走扬

路透台北6月7日 - 台湾股市周二升至近七周高位，尾随其他股市升势，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦称将会升息，但对何时行动三缄其口。

0406GMT，台股加权股价指数 涨0.9%报8,672.58点，为4月20日以来最高。

电子类指数 涨1%，金融保险类指数 升0.7%。(完) 　　

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