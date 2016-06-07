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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 12:58 BJT

新兴汇市：叶伦谨慎言论推高新兴亚币，但人民币下滑限制了涨势

**马币**
    
    马币(林吉特)兑美元一度上涨多达0.9%至4.0620，创5月27日以来新高，受政府公债价
格走高进一步支撑。
    
    马币回吐稍早部分涨幅，交易商认为周一升值已经涨过头。
    
    交易商称，人民币走软也令马币承压。
    
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                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            107.72    107.57   -0.14  +11.68    120.30
    坡元            1.3565    1.3556   -0.07   +4.50    1.4175
    台币          32.354    32.402   +0.15   +2.20    33.066
    韩元           1161.15   1183.60   +1.93   +1.19   1174.95
    泰铢             35.26     35.28   +0.06   +2.16     36.02
    菲律宾披索       46.21     46.23   +0.03   +1.49     46.90
    印尼卢比      13260.00  13375.00   +0.87   +3.96  13785.00
    印度卢比       66.88     66.96   +0.13   -1.08     66.15
    马币            4.0745    4.0985   +0.59   +5.29    4.2900
    人民币          6.5707    6.5642   -0.10   -1.20    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译 孙茉莉/李爽/王颖/张明钧; 审校 张涛/刘秀红/于春红/张若琪)

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