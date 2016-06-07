新兴汇市：叶伦谨慎言论推高新兴亚币，但人民币下滑限制了涨势

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
**马币** 马币(林吉特)兑美元一度上涨多达0.9%至4.0620，创5月27日以来新高，受政府公债价 格走高进一步支撑。 马币回吐稍早部分涨幅，交易商认为周一升值已经涨过头。 交易商称，人民币走软也令马币承压。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 107.72 107.57 -0.14 +11.68 120.30 坡元 1.3565 1.3556 -0.07 +4.50 1.4175 台币 32.354 32.402 +0.15 +2.20 33.066 韩元 1161.15 1183.60 +1.93 +1.19 1174.95 泰铢 35.26 35.28 +0.06 +2.16 36.02 菲律宾披索 46.21 46.23 +0.03 +1.49 46.90 印尼卢比 13260.00 13375.00 +0.87 +3.96 13785.00 印度卢比 66.88 66.96 +0.13 -1.08 66.15 马币 4.0745 4.0985 +0.59 +5.29 4.2900 人民币 6.5707 6.5642 -0.10 -1.20 6.4921 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 孙茉莉/李爽/王颖/张明钧; 审校 张涛/刘秀红/于春红/张若琪)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。