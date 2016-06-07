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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 13:06 BJT

《全球汇市》美元徘徊在四周低位附近，此前叶伦发表谨慎言论

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1357  1.1351  +0.05  +4.58  1.0860
    美元/日圆            107.63  107.55  +0.07 -10.53  120.30
    欧元/日圆         122.24  122.11  +0.11  -6.31  130.47
    美元/瑞郎            0.9703  0.9702  +0.01  -3.14  1.0018
    英镑/美元            1.4522  1.4436  +0.60  -1.47  1.4738
    美元/加元            1.2818  1.2815  +0.02  -7.38  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5734  6.5663  +0.11  +0.08  6.5680
    澳元/美元            0.7421  0.7366  +0.75  +2.01  0.7275
    新西兰元/美元        0.6926  0.6917  +0.13  +1.48  0.6825
    澳元/日圆         79.860  79.240  +0.78  -8.86  87.620
    新西兰元/日圆     74.530  74.530  +0.00  -9.09  81.980
    英镑/日圆         156.31  155.28  +0.66 -11.80  177.22
    澳元/新西兰元     1.0710  1.0631  +0.74  +0.43  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 汪红英/张明钧/蔡美珍/李婷仪 审校 张涛/王颖/爱茂林/王丽鑫/张若琪)

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