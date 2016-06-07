《全球汇市》美元徘徊在四周低位附近，此前叶伦发表谨慎言论

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1357 1.1351 +0.05 +4.58 1.0860 美元/日圆 107.63 107.55 +0.07 -10.53 120.30 欧元/日圆 122.24 122.11 +0.11 -6.31 130.47 美元/瑞郎 0.9703 0.9702 +0.01 -3.14 1.0018 英镑/美元 1.4522 1.4436 +0.60 -1.47 1.4738 美元/加元 1.2818 1.2815 +0.02 -7.38 1.3839 美元/离岸人民币 6.5734 6.5663 +0.11 +0.08 6.5680 澳元/美元 0.7421 0.7366 +0.75 +2.01 0.7275 新西兰元/美元 0.6926 0.6917 +0.13 +1.48 0.6825 澳元/日圆 79.860 79.240 +0.78 -8.86 87.620 新西兰元/日圆 74.530 74.530 +0.00 -9.09 81.980 英镑/日圆 156.31 155.28 +0.66 -11.80 177.22 澳元/新西兰元 1.0710 1.0631 +0.74 +0.43 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 汪红英/张明钧/蔡美珍/李婷仪 审校 张涛/王颖/爱茂林/王丽鑫/张若琪)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。