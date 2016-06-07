中国新债：农发行下周一将增发至多200亿五期固息债，期限1-10年

路透上海6月7日 - 中国农业发展银行周二公告，将于下周一(13日)招标增发至多200亿 元人民币五期固息债，期限包括一年、三年、五年、七年和10年，所募资金将全部用于绿色 贷款项目投放。 上述五期债为该行今年第14期 、第15期 、16期CN160 416=CFXS、第四期 和第五期 的增发债，票面利率依次为2 .60%、3.08%、3.26%、3.32%和3.33%。 具体发行条款如下： 2016年第14、15、16、4、5期增发债 -------------------------------------------------------------- 招标规模上限 各期限均为40亿元 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：6月13日下午14:00-15:00 7/10年：6月13日下午14:00-15:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 6月15日 起息日 1/3/5年：4月22日；7/10年：1月6日 发行期 6/14-6/15 上市日 6月17日 基本承销额 无 承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15% --------------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；; 审校 杨淑祯)