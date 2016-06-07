中国新债：农发行下周一将增发至多200亿五期固息债，期限1-10年

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透上海6月7日 - 中国农业发展银行周二公告，将于下周一(13日)招标增发至多200亿 元人民币五期固息债，期限包括一年、三年、五年、七年和10年，所募资金将全部用于绿色 贷款项目投放。 上述五期债为该行今年第14期 、第15期 、16期CN160 416=CFXS、第四期 和第五期 的增发债，票面利率依次为2 .60%、3.08%、3.26%、3.32%和3.33%。 具体发行条款如下： 2016年第14、15、16、4、5期增发债 -------------------------------------------------------------- 招标规模上限 各期限均为40亿元 期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息 招标时间 1/3/5年：6月13日下午14:00-15:00 7/10年：6月13日下午14:00-15:30 招标方式 单一价格中标(荷兰式) 缴款日 6月15日 起息日 1/3/5年：4月22日；7/10年：1月6日 发行期 6/14-6/15 上市日 6月17日 基本承销额 无 承揽费 1/3年：0.05%；5年：0.10%；7/10年：0.15% --------------------------------------------------------------(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 边竞；; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。