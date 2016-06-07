版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 15:10 BJT

台湾债市：10年券105/4R殖利率微收升，长假在即操作保守观望

* 105/4R发行前交易殖利率微收升
    * 长假在即，市场操作保守
    * 明日105/4R区间预估在0.785%-0.80%

    路透台北6月7日 - 台湾10年期增额公债105/4R 周二发行前交易殖利率微
幅收升。交易员认为，105/4增额券标售结果不差，目前筹码稳定，但长假在即市场操作心
态保守，料本周交投不见明显方向。
    
    交易人士说，今早公布的5月通膨率虽低于预期，但是市场本就对台湾央行6月降息有所
预期，因此对台债影响不大。目前各方仍相当关注美国经济的发展、及美债后续如何反应。
    
    〞要放假了，大家也不会太积极，〞一位大型证券商交易员说。
    
    因端午节弹性调整上班日，本周四和周五为公众假期金融市场休市。
    
    交易员大多认为，美国经济前景虽不差，但6月升息的可能性已日益渺茫，这激励了股
市普遍向上。台湾方面，目前通膨情况仍属稳定，央行6月降息的可能性还是不小，不过这
也反应在目前已偏低的殖利率行情中，向下再追低的意愿偏低。
    
    台湾主计总处周二公布，5月消费者物价指数(CPI )较上年同期升1.24%，低于市场预期
的年增1.69%。虽然通膨无虞，但分析师对央行6月是否将续降息，看法分歧。 
    
    也有交易员表示，先前三年以下的短券市场乏人问津，但近期成交趋于热络，这也是对
降息的预期升温的结果。
    
    他们认为，目前虽不少人认为台湾央行6月会降息，但也有不少人认为这可能是降息循
环的最后一次，此外，央行降息之后对隔拆利率是否调降，市场也有疑虑，不排除这可能使
殖利率先小跌后升。
    
    台湾央行将在6月30日召开全体理监事会议。市场人士表示，央行此次召开时间较市场
预估晚了一周，应与央行须更多时间观察各经济数据及国际政经情势有关。 
    
    交易员预估，短线105/4R殖利率主要区间暂看在0.785-0.80%。 
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   105/8                      -0.05     0.5540%  0.5500-0.5590%       7.5
 10  105/4R                      +0.08     0.7928%  0.7890-0.7950%      41.5
    浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选            
    浏览《台湾重要政经日程》，请点选                      
  30    104/11                      没有成交
  20     105/6                      没有成交
  10    105/4R                       0.7928%
   5     105/8                       0.5540%
   3     105/1                      没有成交
   2     105/3                      没有成交
 (完)           

 (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐