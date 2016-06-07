台湾债市：10年券105/4R殖利率微收升，长假在即操作保守观望

* 105/4R发行前交易殖利率微收升 * 长假在即，市场操作保守 * 明日105/4R区间预估在0.785%-0.80% 路透台北6月7日 - 台湾10年期增额公债105/4R 周二发行前交易殖利率微 幅收升。交易员认为，105/4增额券标售结果不差，目前筹码稳定，但长假在即市场操作心 态保守，料本周交投不见明显方向。 交易人士说，今早公布的5月通膨率虽低于预期，但是市场本就对台湾央行6月降息有所 预期，因此对台债影响不大。目前各方仍相当关注美国经济的发展、及美债后续如何反应。 〞要放假了，大家也不会太积极，〞一位大型证券商交易员说。 因端午节弹性调整上班日，本周四和周五为公众假期金融市场休市。 交易员大多认为，美国经济前景虽不差，但6月升息的可能性已日益渺茫，这激励了股 市普遍向上。台湾方面，目前通膨情况仍属稳定，央行6月降息的可能性还是不小，不过这 也反应在目前已偏低的殖利率行情中，向下再追低的意愿偏低。 台湾主计总处周二公布，5月消费者物价指数(CPI )较上年同期升1.24%，低于市场预期 的年增1.69%。虽然通膨无虞，但分析师对央行6月是否将续降息，看法分歧。 也有交易员表示，先前三年以下的短券市场乏人问津，但近期成交趋于热络，这也是对 降息的预期升温的结果。 他们认为，目前虽不少人认为台湾央行6月会降息，但也有不少人认为这可能是降息循 环的最后一次，此外，央行降息之后对隔拆利率是否调降，市场也有疑虑，不排除这可能使 殖利率先小跌后升。 台湾央行将在6月30日召开全体理监事会议。市场人士表示，央行此次召开时间较市场 预估晚了一周，应与央行须更多时间观察各经济数据及国际政经情势有关。 交易员预估，短线105/4R殖利率主要区间暂看在0.785-0.80%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 -0.05 0.5540% 0.5500-0.5590% 7.5 10 105/4R +0.08 0.7928% 0.7890-0.7950% 41.5 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/6 没有成交 10 105/4R 0.7928% 5 105/8 0.5540% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)