台湾股市：收高近1%，因美联储升息预期降温利好股市

路透台北6月7日 - 台湾股市周二收高近1%。分析师表示，美国经济前景基本乐观，但因升息预期降温利好股市，预期外资汇入也将持续，令台股随亚股再攀高。

台湾加权股价指数 收涨0.96%，至8,679.90点；今日成交初值 为826.13亿台币，上交易日修正后为619.71亿。

新光投信协理谢学云说，〞除了国际的因素之外，台股现金殖利率比较高，且名目利率也高于大部分地区。〞

分析师认为，看来美联储(FED)6月不会升息，继续维持宽松局面机会很大。目前台币汇价仍然走升，预期外资将继续买超，资金汇入。此外基本面上，苹果 也将进入新机的拉货期，预料可以缓步带动电子族群的业绩。

谢学云也认为，由于目前的走升行情多半是资金行情，并非基本面全面翻扬的〞遍地开花〞的涨升方式，因此全日的成交量能在700亿台币左右也就够了。由于日前国发会的景气灯号已翻扬为〞黄蓝灯〞，确定今年景气上半年落底，台股后续有望缓步向上。

亚洲股市周二触及五周高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦对美国经济前景的评估基本乐观；与此同时，美元下跌，因美国未来几个月升息的预期降温。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.5%，两周涨幅累计达6%，因投资者研判美联储谨慎立场利好股市。