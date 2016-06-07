台湾股市：收高近1%，因美联储升息预期降温利好股市

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透台北6月7日 - 台湾股市周二收高近1%。分析师表示，美国经济前景基本乐观，但因升息预期降温利好股市，预期外资汇入也将持续，令台股随亚股再攀高。
台湾加权股价指数 收涨0.96%，至8,679.90点；今日成交初值 为826.13亿台币，上交易日修正后为619.71亿。
新光投信协理谢学云说，〞除了国际的因素之外，台股现金殖利率比较高，且名目利率也高于大部分地区。〞
分析师认为，看来美联储(FED)6月不会升息，继续维持宽松局面机会很大。目前台币汇价仍然走升，预期外资将继续买超，资金汇入。此外基本面上，苹果 也将进入新机的拉货期，预料可以缓步带动电子族群的业绩。
谢学云也认为，由于目前的走升行情多半是资金行情，并非基本面全面翻扬的〞遍地开花〞的涨升方式，因此全日的成交量能在700亿台币左右也就够了。由于日前国发会的景气灯号已翻扬为〞黄蓝灯〞，确定今年景气上半年落底，台股后续有望缓步向上。
亚洲股市周二触及五周高位，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦对美国经济前景的评估基本乐观；与此同时，美元下跌，因美国未来几个月升息的预期降温。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.5%，两周涨幅累计达6%，因投资者研判美联储谨慎立场利好股市。
本地时间13:40，亚洲主要股市大多上涨，但中国股市沪综指则是平盘附近游走；MSCI亚太明晟指数 涨1.19%。(完)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。