《中国企业债发行日程表》--6月7日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 青岛西海岸 15 7 6/3簿记建档 4.26% AA+ 6/6-6/8 东北证券 发展集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) ========================================================================================= 河北建设 20 可续期 6/3簿记建档 4.25% AAA 6/6-6/8 银河证券 投资集团 (每五年重定价) ========================================================================================= 江苏海州 10.6 7 6/3簿记建档 4.67% AA 6/6-6/8 招商证券 发展集团 (第3-7年末分别偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保) ========================================================================================= 黄石磁湖高新 15 7 6/7簿记建档 上限5.0% AA 6/8-6/14 天风证券 科技发展公司 7 (第3-7年末分别偿还20%本金)上限5.5% (品种一由中合中小企业融资担保公司提供担保/品种二由重庆进出口信用担保公司提供担保) ========================================================================================= 牡丹江 9 7 6/7簿记建 上限6.80% AA 6/8-6/15 申万宏源证券 城市投资集团 (第3-7年末分别偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 兴化经济 8 6 6/8簿记建档 *上限5.80% AA 6/13-6/15 海通证券 发展有限公司 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================= 安陆市建设 5 7 6/14簿记建档 -- AA- 6/15-6/17 天风证券 开发投资 (第3-7年末偿还20%本金/湖北省担保集团有限责任公司提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 盘县城市棚户区 15 7 6/6簿记建档 *6.00% AA 6/7-6/13 中信建投证券 改造项目（翰林片区） (第3-7年末分别偿还20%本金/贵州省红果经济开发区开发公司为差额补偿人) ========================================================================================= 沪宁城铁 10 5 6/7簿记建档 上限4.60% AAA 6/8-6/15 财通证券 惠山站区棚户区改造 (第3-5年末分别偿还30%、30%、40%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次