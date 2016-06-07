《汇市简讯》伦敦盘初：澳洲央行中性立场推升澳元

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
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* 澳元/美元涨0.79%，新西兰元/美元持平，英镑/美元回升0.48%，美元/日圆涨0.1%
* 美元/人民币涨0.12%，美元/韩元跌1.86%，美元/马币(林吉特)跌0.49%，美元/印度卢比跌0.13%
* 日股日经指数涨0.52%，中国沪综指涨0.05%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.16%，美国原油跌0.2%，美国10年期公债收益率1.74%
* 澳洲央行：6月会议维持利率不变，中性立场推升澳元
* 美就业报告惨淡，日央行借助美联储升息抑制日圆的美梦成空 (完) (编译 张若琪 审校 陈宗琦)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。