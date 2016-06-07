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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 14:08 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：澳洲央行中性立场推升澳元

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* 澳元/美元涨0.79%，新西兰元/美元持平，英镑/美元回升0.48%，美元/日圆涨0.1%

* 美元/人民币涨0.12%，美元/韩元跌1.86%，美元/马币(林吉特)跌0.49%，美元/印度卢比跌0.13%

* 日股日经指数涨0.52%，中国沪综指涨0.05%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨1.16%，美国原油跌0.2%，美国10年期公债收益率1.74%

* 澳洲央行：6月会议维持利率不变，中性立场推升澳元

* 美就业报告惨淡，日央行借助美联储升息抑制日圆的美梦成空 (完) (编译 张若琪 审校 陈宗琦)

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