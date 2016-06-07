国际油市：亚洲石脑油供应过剩局面可能持续数月

他预估中国2016年日均进口量约为13-13.5万桶(约合每月45万吨)。去年12月创下约95万吨的纪录。

Das补充道，今年亚洲的石脑油月均进口量可能降至550万吨。2015年为580万吨，较2014年增长11.5%。

亚洲第二大燃料消费国--日本的需求降温，也将影响到进口量。今年1-4月，日本月均进口量为116万吨，较上年同期下滑13.4%，因该国人口减少且追求能效更高的汽车。

中东和印度每月向亚洲供应400万吨石脑油，其余则来自包括欧洲、地中海地区和美国在内的西方国家。今年1-5月，西方对亚洲的月均出口量为162万吨。

新加坡一石脑油交易商称，由于裂解厂6月和7月分别至少将以30万吨的液化石油气(LPG)取代石脑油，亚洲每月对西方船货的需求将不超过100-110万吨。

随着冬季对LPG的取暖需求导致价格上涨，石化厂商可能减少LPG的使用，贸易商期望石脑油市场愈接近年底时会愈有改善。

炼厂降低产能利用率，也可能在今年稍晚改善市况。

“很可能是在第三季，”Energy Aspects分析师Nevyn Nah说。

新加坡石脑油精炼裂解价差图表： tmsnrt.rs/1ZqQeEk

(完)