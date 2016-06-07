中企海外债券：中国建筑拟发行三及五年期两笔基准规模美元债

路透香港6月7日 - 中国大型基建公司--中国建筑股份有限公司 拟发行三年期、五年期 两笔基准规模美元债，并已于香港、新加坡和伦敦召开投资者见面会。

路透周二获得的承销资料显示，上述三年期美元债初始定价为美国国债+165个BP，五年期则定价为美国国债+175个BP。

是次发行人是中国建筑的境外子公司CSCEC Finance(Cayman) I Limited，母公司提供无条件且不可撤销的担保。

汇丰、花旗集团、高盛(亚洲)和建银国际担任上述债券的联席全球协调人，并连同法巴银行、美林美银、工行国际、瑞银担任联席账簿管理人。

中国建筑获标普/穆迪/惠誉评级A2/A/A,上述债券预计将获得A2/A/A评级。

去年11月，中国建筑已于境外发行首笔5亿美元5年期美元债，发行利率2.95%。 （完）