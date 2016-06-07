中企海外债券：中国建筑拟发行三及五年期两笔基准规模美元债

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透香港6月7日 - 中国大型基建公司--中国建筑股份有限公司 拟发行三年期、五年期 两笔基准规模美元债，并已于香港、新加坡和伦敦召开投资者见面会。
路透周二获得的承销资料显示，上述三年期美元债初始定价为美国国债+165个BP，五年期则定价为美国国债+175个BP。
是次发行人是中国建筑的境外子公司CSCEC Finance(Cayman) I Limited，母公司提供无条件且不可撤销的担保。
汇丰、花旗集团、高盛(亚洲)和建银国际担任上述债券的联席全球协调人，并连同法巴银行、美林美银、工行国际、瑞银担任联席账簿管理人。
中国建筑获标普/穆迪/惠誉评级A2/A/A,上述债券预计将获得A2/A/A评级。
去年11月，中国建筑已于境外发行首笔5亿美元5年期美元债，发行利率2.95%。 （完）
(记者 赵红梅; 审校)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。