国际油市：布兰特原油持守在七个月高点附近，预计美国库存将下降

道达尔 周一启动恢复三家法国炼油厂运转的工作。这或许会导致原油需求增加。

行业消息人士称，因输油管道等基础设施遭袭，估计尼日利亚伯尼轻质原油产量下降17万桶/日。

虽然石油输出国组织(OPEC)上周未能就石油产量策略达成明确的协议，但交易员表示，沙特承诺不会向市场大量过度供油，这为油市提供了支撑。

美元走软也为油价提供了支撑。美元指数徘徊在四周低位附近。尽管美联储主席叶伦对美国经济前景的评估总体乐观，且称将会升息，但对何时行动三缄其口，并称上月美国就业数据“令人失望”。

一项路透调查显示，分析师预计，上周美国原油库存连降第三周，减少350万桶。

市场信息公司Genscape报告，截至6月3日当周，美国原油期货交割地库欣的原油库存减少108万桶。为油价涨势助力。

交易员还在等待从中国5月贸易数据中获得新的交易线索。(完)

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