国际油市：布兰特原油持守在七个月高点附近，预计美国库存将下降

马来西亚期市：棕榈油期货因供应吃紧上涨逾1%，尾随豆油走高
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。
道达尔 周一启动恢复三家法国炼油厂运转的工作。这或许会导致原油需求增加。
行业消息人士称，因输油管道等基础设施遭袭，估计尼日利亚伯尼轻质原油产量下降17万桶/日。
虽然石油输出国组织(OPEC)上周未能就石油产量策略达成明确的协议，但交易员表示，沙特承诺不会向市场大量过度供油，这为油市提供了支撑。
美元走软也为油价提供了支撑。美元指数徘徊在四周低位附近。尽管美联储主席叶伦对美国经济前景的评估总体乐观，且称将会升息，但对何时行动三缄其口，并称上月美国就业数据“令人失望”。
一项路透调查显示，分析师预计，上周美国原油库存连降第三周，减少350万桶。
市场信息公司Genscape报告，截至6月3日当周，美国原油期货交割地库欣的原油库存减少108万桶。为油价涨势助力。
交易员还在等待从中国5月贸易数据中获得新的交易线索。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 高琦/汪红英；审校 张荻)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。
Pertamina副董事长Ahmad Bambang周二表示，公司今年计划将非补贴柴油销售量在去年1,200万千升(7,500万桶)的基础上提升10%。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。