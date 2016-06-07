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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 14:44 BJT

澳洲股市：回吐部分涨幅仅小幅收高，此前澳洲央行维持利率不变

路透悉尼6月7日 - 澳洲股市周二收高0.2%，回吐稍早部分涨幅，此前该国央行维持利率不变，且似乎提高了再次降息的门槛。

澳洲央行在月度货币政策会议结束后宣布，将隔夜拆款利率维持在1.75%的纪录低点。

指标S&P/ASX 200指数 中午一度上涨0.5%，因大宗商品价格上扬而且美股上扬，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦对美国经济发表了乐观评估。

但在澳洲央行发布声明后，澳洲指标股指削减稍早涨幅，最终收高10.58点，报5,371点。(完)

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