澳洲股市：回吐部分涨幅仅小幅收高，此前澳洲央行维持利率不变

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透悉尼6月7日 - 澳洲股市周二收高0.2%，回吐稍早部分涨幅，此前该国央行维持利率不变，且似乎提高了再次降息的门槛。
澳洲央行在月度货币政策会议结束后宣布，将隔夜拆款利率维持在1.75%的纪录低点。
指标S&P/ASX 200指数 中午一度上涨0.5%，因大宗商品价格上扬而且美股上扬，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦对美国经济发表了乐观评估。
但在澳洲央行发布声明后，澳洲指标股指削减稍早涨幅，最终收高10.58点，报5,371点。(完)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。