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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 14:48 BJT

日本股市：自四周低点反弹收高，美联储主席讲话未暗示何时升息

路透东京6月7日 - 日本股市周二自四周低点反弹。美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周一未就何时升息给出明确暗示，尽管她仍称近期升息可能是合适的。

日经指数 涨0.6%，报16,675.45点。东证股价指数 涨0.6%，报1,340.77点。资源相关类股表现优于大盘。

成交额仍低，为1.78万亿日圆，约比过去100个交易日平均水平低四分之一。(完)

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