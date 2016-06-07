日本股市：自四周低点反弹收高，美联储主席讲话未暗示何时升息

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透东京6月7日 - 日本股市周二自四周低点反弹。美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周一未就何时升息给出明确暗示，尽管她仍称近期升息可能是合适的。
日经指数 涨0.6%，报16,675.45点。东证股价指数 涨0.6%，报1,340.77点。资源相关类股表现优于大盘。
成交额仍低，为1.78万亿日圆，约比过去100个交易日平均水平低四分之一。(完)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。