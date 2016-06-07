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市场报道 | 2016年 6月 7日 星期二 14:53 BJT

《汇市简讯》欧元/美元料将测试预估区间上缘

0643 GMT

* 欧元/美元在亚洲盘限于1.1351-64波动

* 由于美国上周五公布的非农就业报告很差，美联储即将升息的风险已经大幅降低

* 投机客的欧元/美元仓位仍偏空，增添欧元上档风险

* 技术面倾向于欧元走高，有可能测试当前预估区间的上缘

* 1.10-1.15和1.11-16是对中期区间高低端的主流预估

* 今年早些时候，中长期投资大户从1.14上方大卖欧元

(编译 高琦 审校 蔡美珍)

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