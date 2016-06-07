《汇市简讯》欧元/美元料将测试预估区间上缘

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
0643 GMT
* 欧元/美元在亚洲盘限于1.1351-64波动
* 由于美国上周五公布的非农就业报告很差，美联储即将升息的风险已经大幅降低
* 投机客的欧元/美元仓位仍偏空，增添欧元上档风险
* 技术面倾向于欧元走高，有可能测试当前预估区间的上缘
* 1.10-1.15和1.11-16是对中期区间高低端的主流预估
* 今年早些时候，中长期投资大户从1.14上方大卖欧元
(编译 高琦 审校 蔡美珍)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。