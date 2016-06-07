全球金属：LME系统仓储业者将接受仓储租金设限建议--消息人士

“如果他们冻结租金水平，就将营造出一个公平的参与环境，从而能确保各方都在其中运作，而无需回答更多的问卷调查。”一位消息人士说道，同其他消息人士一样，他也要求匿名，因为未获授权对媒体讲话。

另一位消息人士也赞同这种观点，但前提是LME要把租金上限设在当前水平，而不要试图调降。

**猫鼠游戏**

拥有139年历史的LME此前已要求客户在5月18日以前给出反馈意见，要赶在7月更新报告出炉前获知各方意见。

对于仓库运营商提升2016年租金的做法，LME已经表达了不满。租金上调已于4月生效。

整个过程好比是猫鼠游戏，每家公司都想把租金推高到超过对手的水平，但也不至于高到让LME皱眉不快。

“每年末都要上演这样一波对赌，哪家能把租金定在最高位并且安然获得批准，就会是下一年的赢家。”另一位消息人士说道。（完）