全球金属：LME系统仓储业者将接受仓储租金设限建议--消息人士

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
“如果他们冻结租金水平，就将营造出一个公平的参与环境，从而能确保各方都在其中运作，而无需回答更多的问卷调查。”一位消息人士说道，同其他消息人士一样，他也要求匿名，因为未获授权对媒体讲话。
另一位消息人士也赞同这种观点，但前提是LME要把租金上限设在当前水平，而不要试图调降。
**猫鼠游戏**
拥有139年历史的LME此前已要求客户在5月18日以前给出反馈意见，要赶在7月更新报告出炉前获知各方意见。
对于仓库运营商提升2016年租金的做法，LME已经表达了不满。租金上调已于4月生效。
整个过程好比是猫鼠游戏，每家公司都想把租金推高到超过对手的水平，但也不至于高到让LME皱眉不快。
“每年末都要上演这样一波对赌，哪家能把租金定在最高位并且安然获得批准，就会是下一年的赢家。”另一位消息人士说道。（完）
(编译 王洋/高琦 审校 蔡美珍/陈宗琦)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。