更新版 1-台湾货币市场：信用卡税款明缴库资金略紧，惟短率及短票等利率持稳

* 首批信用卡税款明缴库，资金略紧 * 资金虽略为转紧，短率持稳 * 短票市场资金较不好调，利率不变 * RP市场资金偏多，利率维持原水准 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 罗两莎 路透台北6月7日 - 台湾银行间短率周二持稳，资调人员指出，因明天将有首批信用卡税款缴库，加上大 型银行反向自市场拆入资金，致市场资金略为趋紧，拆款需求亦跟着增加，利率则无大变化，大致持稳。 他们表示，今天有开始感受到市场资金比较不好拿的状况，但多家本地大型银行资金依旧相当充裕，即使 端午节前资金可能略为趋紧，但应不致带动拆款利率大升。 〞这几天有税款缴库，有些民营银行资金比较紧，预估短期内资金可能会稍微紧一些些。〞一位大型银行 资调人员说。 一位中型民营银行资调人员亦称，今天资金比较不易调到，主要是首批信用卡税款明天就要缴库，而接下 来还有第二波和第三波的税款要缴库，金额虽然不及首批大，但还是会影响到市场资金的松紧度。 他们说，今天一周左右的拆款利率大致在30-31%；与昨日水准相近。 本地时间17:34 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.339 32.402 台湾加权股价指数<.TWII 8,679.90 8,597.11 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.202% 0.201% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.250% 0.200-0.230% --一周拆款利率区间 0.200-0.310% 0.200-0.310% --两周拆款利率区间 0.200-0.320% 0.210-0.320% **短票利率不变** 短票方面，大型票券商指出，感觉上今天资金有比较紧一些些，但还是可以从各银行调到钱，利率则大致 维持在上日水准。 〞感觉上今天没有那么松了，有些人钱变不多了，他们说明天有税款要缴库。〞一位大型票券商交易员说 。 他们表示，由于本月不确定因素较多，预估利率波动幅度将加大，因而优先安排跨月资金。 今日大型票券商与银行间承作月内自保卖断短票利率主要成交在0.30-0.31%，部分在0.29%，上日亦同； 而跨月落点的短票利率亦与上日同水准，在0.31-0.32%，部分在0.30%。 据集保公司资料，自保30天短票成交加权平均利率上日在0.318%，区间则在0.28-0.38%，交易金额在49.4 亿台币；前日加权平均利率在0.316%，区间为0.30-0.35%，成交量为20.51亿台币。 台湾央行周二发行2,071亿台币定存单，与今日到期定存单2,026亿相较，定存单发行余额增45亿台币。 本周定存单总计到期1兆5,019亿台币，周三有4,650.5亿；周四和周五各有1,582.2亿及57亿台币到期，因 放假将在下周一到期。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为239亿台币，累计超额准备823亿台币、加计前期1%的超额准备 为1,937亿台币。 **RP利率维持不变** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，今天RP市场资金相当充沛，虽有基金提前解约的状况，但很快 就有钱递补进来，利率维持不变。 〞钱还是偏多啊，银行想要加钱，但央债已经不够卖，券已经卖到山穷水尽了，有时拒绝人家也是很痛苦 的事。〞一位大型票券商交易员说。 他们表示，今天大家都有钱，因资金充沛，RP利率续于低档盘旋；另一大型证券商交易员也说，〞今天还 好啊，基金有些进出，但整体上还好，利率照旧。 今天有鸿海90亿台币公司债交割，周三则是太平洋建设3亿公司债交割。 欲了解近期台湾将发行的外币(含人民币)债券，请点选 。 证券商与金融机构承作的短天期公债RP主要成交在0.30-0.31%，部分0.29%；同上日。与银行承作的公债R P成交在上日同水准，在0.31-0.32%。而短天期及一个月天期公司债附买回利率0.37-0.38%，上日亦同。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率区间与上日水准一致，在0.23-0.25%；公司债附买回利 率主要成交在0.23-0.29%，上日亦同；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.28-0.30%，与上日相同。( 完) (记者 罗两莎 ；审校 曾祥进)