香港已公布经济指标--2016/6/7

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透香港6月7日 - 时间 经济指标 按年% 前月（季）按年% 上年同月（季）按 年% 2016年4月 零售销售值 -7.5 -9.8 -2.1 2016年4月 零售销售量 -7.6 -8.8 +2.5 2016年4月 综合消费物价指数(CPI) +2.7 +2.9 +2.8 2016年4月 甲类消费物价指数(CPI +3.0 +3.0 +3.9 A) 2016年第一 本地生产总值(GDP) +0.8 +1.9 +2.4 季 16年2月-4月% 16年1月-3月% 15年2月-4月% 失业率 3.4 3.4 3.2 （以下以10亿港元为单 当月 前月 上年同期 位） 2016年4月 贸易赤字／盈余 -31.03 -47.03 -39.2 注 *为已经更新 ： ^经修订数据。（ 完） （路透中文新闻部：+852-2843 6318；传真 852-2539 6546；chinese.newsdesk@thomsonreuters.c om） **如欲提取相关资料，请点击下列代码** 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本 欧洲 台湾 中国 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (记者 雷美珍; 审校 林高丽)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。