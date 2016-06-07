全球金市：现货金小跌但仍守在近两周高位，受叶伦谨慎言论的支撑

0649GMT，现货金 下跌0.3%，至每盎司1,241.80美元。周一曾触及两周高点每盎司1,248.40美元。美国期金 下跌0.2%至每盎司1,244.40美元。

“投资者的谨慎态度或许是暂时的，我们预计投资者将抓住这个机会重新买入黄金，并期待金价在未来几周进一步上涨，”澳新银行驻悉尼的分析师Daniel Hynes说。

“本周还将公布一些重要经济数据，在这些数据公布之前，投资者或许不希望大举建仓。我认为他们将会为下周金价上扬做好准备。”

美联储主席叶伦周一对美国经济前景的评估总体乐观，称将会升息，但对何时行动三缄其口，部分投资者认为后者更有深意。

美联储又有两位高层官员周一表明立场，差不多否定了下周加息的可能，但同时也明确表态，依然相信可能很快升息。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓减少0.03%至881.15吨。

现货银 下跌0.7%至每盎司16.35美元，现货铂金(白金) 跌0.1%至每盎司990.50美元，现货钯金 跌0.3%至每盎司555.16美元。(完)

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