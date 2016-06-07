全球金市：现货金小跌但仍守在近两周高位，受叶伦谨慎言论的支撑

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
0649GMT，现货金 下跌0.3%，至每盎司1,241.80美元。周一曾触及两周高点每盎司1,248.40美元。美国期金 下跌0.2%至每盎司1,244.40美元。
“投资者的谨慎态度或许是暂时的，我们预计投资者将抓住这个机会重新买入黄金，并期待金价在未来几周进一步上涨，”澳新银行驻悉尼的分析师Daniel Hynes说。
“本周还将公布一些重要经济数据，在这些数据公布之前，投资者或许不希望大举建仓。我认为他们将会为下周金价上扬做好准备。”
美联储主席叶伦周一对美国经济前景的评估总体乐观，称将会升息，但对何时行动三缄其口，部分投资者认为后者更有深意。
美联储又有两位高层官员周一表明立场，差不多否定了下周加息的可能，但同时也明确表态，依然相信可能很快升息。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓减少0.03%至881.15吨。
现货银 下跌0.7%至每盎司16.35美元，现货铂金(白金) 跌0.1%至每盎司990.50美元，现货钯金 跌0.3%至每盎司555.16美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 高琦/汪红英；审校 艾茂林/刘秀红)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。