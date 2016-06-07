台湾新债：加拿大宏利金融30年美元债以固定利率4.70%定价--消息

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透台北6月7日 - 两位消息人士周二指出，加拿大宏利金融 将首度在台湾发行30年期美元债，满五年及之后每一年可开始赎回券(NC5*1)以固定利率4.70%定价。
消息人士称，该债券将发行7.8亿美元。
宏利金融是一家以保险为主营业务的公司并提供相关金融服务，总部位于加拿大多伦多。
路透暂时无法联络到宏利金融对此评论。(完)
台湾主要外币债券发行一览请见 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。