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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 15:18 BJT

台湾新债：加拿大宏利金融30年美元债以固定利率4.70%定价--消息

路透台北6月7日 - 两位消息人士周二指出，加拿大宏利金融 将首度在台湾发行30年期美元债，满五年及之后每一年可开始赎回券(NC5*1)以固定利率4.70%定价。

消息人士称，该债券将发行7.8亿美元。

宏利金融是一家以保险为主营业务的公司并提供相关金融服务，总部位于加拿大多伦多。

路透暂时无法联络到宏利金融对此评论。(完)

台湾主要外币债券发行一览请见 (记者 董永年; 审校 杨淑祯)

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