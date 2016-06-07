表格：外资在韩国股市买超2,627亿韩元

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透首尔6月7日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资在 韩国股市买超2,627亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 6月 7日 262.7 146.2 -438.3 ^6月 3日 -127.3 343.6 -114.1 6月 2日 386.8 -197.7 -61.8 6月 1日 242.9 -189.5 -88.5 5月31日 -131.2 210.4 -160.7 5月30日 121.7 -124.6 -35.0 5月27日 149.4 -10.7 -176.0 5月26日 6.8 64.4 -95.5 5月25日 124.9 207.6 -336.3 5月24日 -58.6 -61.4 78.9 5月23日 4.2 33.4 -67.5 5月20日 -127.6 150.8 -61.7 5月19日 -21.3 -42.3 31.0 5月18日 36.5 -197.4 121.4 5月17日 -53.4 -52.1 83.2 ---------------------------------------------------- 本月以来 765.1 102.6 -702.8 ---------------------------------------------------- 今年以来 3,660.3 -1,317.1 -2,908.6 ---------------------------------------------------- 注：^ 为修正后数据。(完)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。