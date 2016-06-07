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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 15:26 BJT

表格：外资在韩国股市买超2,627亿韩元

路透首尔6月7日 - 韩国证券交易所周二公布，截至0720GMT，外资在
韩国股市买超2,627亿韩元。
    
    以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖
超)：
    
        日期        外资        机构投资人       散户
    ----------------------------------------------------
     6月 7日       262.7          146.2         -438.3
    ^6月 3日      -127.3          343.6         -114.1
     6月 2日       386.8         -197.7          -61.8
     6月 1日       242.9         -189.5          -88.5
     5月31日      -131.2          210.4         -160.7
     5月30日       121.7         -124.6          -35.0
     5月27日       149.4          -10.7         -176.0
     5月26日         6.8           64.4          -95.5
     5月25日       124.9          207.6         -336.3
     5月24日       -58.6          -61.4           78.9
     5月23日         4.2           33.4          -67.5
     5月20日      -127.6          150.8          -61.7
     5月19日       -21.3          -42.3           31.0
     5月18日        36.5         -197.4          121.4
     5月17日       -53.4          -52.1           83.2
    ----------------------------------------------------
    本月以来       765.1          102.6         -702.8
    ----------------------------------------------------
    今年以来     3,660.3       -1,317.1       -2,908.6
    ----------------------------------------------------

    注：^ 为修正后数据。(完)

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