日本债市：指标公债价格微跌，30年期公债标售强劲需求推升超长债

最低得标价格为99.45，相应收益率创下0.320%的纪录低点。投标倍 数从上月标售时的3.01倍提高至3.42倍，平均和最低得标价格之差从前一 次标售的0.40收窄至0.14。 30年期日本公债收益率 下跌2个基点至0.275%，20年 期公债收益率 下跌0.5个基点至0.220%。 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.250% +0.5 -0.255% 五年期公债 -0.235% +0.5 -0.240% 10年期公债 -0.120% +0.5 -0.125% 20年期公债 0.220% -0.5 0.225% 30年期公债 0.275% -2.0 0.295% 10年期公债期货 <0#JGB:> 152.16 -0.01 152.17 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 [D/DI ARYCN] 美债每日展望 欧元区公债市场 [GVD/ EURCN] 美国现货公债 英国公债市场 [ GB/CN] 日本公债市场 中国债市 [ CN/CN] 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CE N-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 <0#E UBMK=> (编译 刘秀红/汪红英；审校 艾茂林/王洋)