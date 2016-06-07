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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 15:39 BJT

日本债市：指标公债价格微跌，30年期公债标售强劲需求推升超长债

最低得标价格为99.45，相应收益率创下0.320%的纪录低点。投标倍
数从上月标售时的3.01倍提高至3.42倍，平均和最低得标价格之差从前一
次标售的0.40收窄至0.14。
    
    30年期日本公债收益率 下跌2个基点至0.275%，20年
期公债收益率 下跌0.5个基点至0.220%。
    
                                             当日涨跌   上日
                                  最新报价    (基点)   收市价
    
    两年期公债        -0.250%     +0.5   -0.255%
    五年期公债        -0.235%     +0.5   -0.240%
    10年期公债       -0.120%     +0.5   -0.125%
    20年期公债        0.220%     -0.5    0.225%
    30年期公债        0.275%     -2.0    0.295%
    10年期公债期货  <0#JGB:>         152.16    -0.01    152.17
    
    注1：公债期货涨跌为点数。
    注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完)
    
      
      
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  [D/DI
ARYCN]
    美债每日展望            欧元区公债市场        [GVD/
EURCN]
    美国现货公债            英国公债市场              [
GB/CN]
    日本公债市场             中国债市                  [
CN/CN]
    台湾债市                 利率或央行相关报导  [INT|CE
N-CMN]
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     <0#E
UBMK=>

 (编译 刘秀红/汪红英；审校 艾茂林/王洋)

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