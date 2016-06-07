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市场报道 | 2016年 6月 7日 星期二 15:58 BJT

《汇市简讯》英镑/美元在大型倒头肩顶形态内交投

0738 GMT

* 英镑/美元在云区内部寻得支撑，云区横跨1.4303-1.4462

* 寻求在1.4410逢低买入，这远高于周一低点1.4352

* 在1.4298/1.4303的费波纳齐水准仍存在有力支撑

* 1.4298是1.4006-1.4770（4月/5月）升势的61.8%回档位

* 1.4303是1.3836-1.4770（2月/5月）升势的50%回档位

* 技术图：tmsnrt.rs/1UnlUq3

(编译 高琦 审校 张涛)

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