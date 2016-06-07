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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 16:00 BJT

中企海外债券：天津城投集团计划发行三年期美元债，初始息率T+210BP

路透香港6月7日 - 天津城市基础设施建设投资集团（以下简称天津城投集团）周二计划境外发行一笔三年期、基准规模的美元债，初始指导息率为同期限美元国债+210BP。

天津城投集团，获标普/穆迪/惠誉评级A-/A/A，上述优先无抵押债券预计将获得发行评级为A-/A/A评级，该集团是该市最大的国有企业，旗下拥有众多全资子公司，业务涵盖高速公路、水务、地铁、城际铁路、土地整理和园区开发等。

“认购情况还不错，今晚会出定价，预计发行利率会在同期限美元债+200BP以内，较初始定价略降。”香港一位债券投资经理称。

路透获得的承销资料显示，天津城投集团基计划将发债所得用于一般企业用途。

中国银行及法国巴黎银行担任联席全球协调人，并与建银国际、海通国际、工银国际和永隆银行担任联席账簿管理人。（完） (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)

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