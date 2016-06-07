中企海外债券：天津城投集团计划发行三年期美元债，初始息率T+210BP

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透香港6月7日 - 天津城市基础设施建设投资集团（以下简称天津城投集团）周二计划境外发行一笔三年期、基准规模的美元债，初始指导息率为同期限美元国债+210BP。
天津城投集团，获标普/穆迪/惠誉评级A-/A/A，上述优先无抵押债券预计将获得发行评级为A-/A/A评级，该集团是该市最大的国有企业，旗下拥有众多全资子公司，业务涵盖高速公路、水务、地铁、城际铁路、土地整理和园区开发等。
“认购情况还不错，今晚会出定价，预计发行利率会在同期限美元债+200BP以内，较初始定价略降。”香港一位债券投资经理称。
路透获得的承销资料显示，天津城投集团基计划将发债所得用于一般企业用途。
中国银行及法国巴黎银行担任联席全球协调人，并与建银国际、海通国际、工银国际和永隆银行担任联席账簿管理人。（完） (记者 赵红梅; 审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。