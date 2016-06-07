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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 16:10 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在108.30/108.50区域面临强劲阻力

0801 GMT

* 周五形成的巨大蜡烛阴线继续令美元/日圆现汇严重承压

* 自周一低点106.35拉出的最近一波反弹料将失去动能

* 美元/日圆料在108.30/108.50区域遭遇强劲阻力

* 108.30是111.45-106.35跌势的38.2%回档位。基准线切入位在108.50

* 我们寻求在108.25做空美元/日圆，预期恢复空头走势

* 技术图：tmsnrt.rs/1TXd0VV

(编译 高琦 审校 张涛)

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