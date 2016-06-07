《汇市简讯》美元/日圆在108.30/108.50区域面临强劲阻力

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
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* 周五形成的巨大蜡烛阴线继续令美元/日圆现汇严重承压
* 自周一低点106.35拉出的最近一波反弹料将失去动能
* 美元/日圆料在108.30/108.50区域遭遇强劲阻力
* 108.30是111.45-106.35跌势的38.2%回档位。基准线切入位在108.50
* 我们寻求在108.25做空美元/日圆，预期恢复空头走势
* 技术图：tmsnrt.rs/1TXd0VV
(编译 高琦 审校 张涛)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。