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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 16:13 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶触及一周高点后逆转收低1.5%，因沪胶走弱

“由于TOCOM期胶过去一个月左右一直下滑，而且鉴于油价以及股价的持坚，投资者并不敢轻易继续抛盘，”他表示，并预计未来一段时间市场交投缺乏明确方向。

TOCOM期胶上周已是连续第六周录得周线跌幅，受到围绕最大消费国中国的需求放缓担忧拖累。

布兰特油价周二盘旋于七个月高位附近，维持了前一交易日的多数涨幅。日本股市也从四周低位反弹回来。

上海期交所交投最活跃的9月期胶 下跌40元人民币，收于每吨10,560元人民币。

新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶 最新报每公斤127.0美分，下跌2.1美分。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋/刘秀红；审校 蔡美珍/孙茉莉)

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