亚洲橡胶：TOCOM期胶触及一周高点后逆转收低1.5%，因沪胶走弱

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
“由于TOCOM期胶过去一个月左右一直下滑，而且鉴于油价以及股价的持坚，投资者并不敢轻易继续抛盘，”他表示，并预计未来一段时间市场交投缺乏明确方向。
TOCOM期胶上周已是连续第六周录得周线跌幅，受到围绕最大消费国中国的需求放缓担忧拖累。
布兰特油价周二盘旋于七个月高位附近，维持了前一交易日的多数涨幅。日本股市也从四周低位反弹回来。
上海期交所交投最活跃的9月期胶 下跌40元人民币，收于每吨10,560元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶 最新报每公斤127.0美分，下跌2.1美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋/刘秀红；审校 蔡美珍/孙茉莉)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。