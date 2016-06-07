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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 16:17 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--6月7日

6月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时
间16:14时，1港元=0.84605人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权
平均溢价为31.12%，低于上交易日收盘的33.43%。
    
    
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比
                                                 (元)     港元)       价
 工商银行                                          4.40      4.26      1.22
 建设银行                                          4.95      5.23      1.12
 中国银行                                          3.35      3.28      1.21
 农业银行                                          3.17      2.94      1.27
 招商银行                                         17.80     16.72      1.26
 中信银行                                          5.71      4.66      1.45
 交通银行                                          5.55      5.06      1.30
 民生银行                                          9.00      7.57      1.41
 中国人寿                                         21.39     17.32      1.46
 中国平安                                         32.14     35.55      1.07
 中国太保                                         27.08     27.50      1.16
 中信证券                                         16.49     17.62      1.11
 新华人寿                                         41.71     27.45      1.80
 海通证券                                         15.44     13.16      1.39
 华能国际                                          7.54      5.41      1.65
 大唐发电                                          3.97      2.18      2.15
 华电国际                                          5.26      3.86      1.61
 中煤能源                                          4.81      3.66      1.55
 中国神华                                         13.84     13.18      1.24
 中国石油                                          7.33      5.59      1.55
 兖州煤业                                          9.43      4.41      2.53
 中国石化                                          4.81      5.51      1.03
 上海石化                                          6.18      3.85      1.90
 中海油服                                         12.53      6.68      2.22
 仪征化纤                                          3.98      1.58      2.98
 中国铝业                                          4.11      2.46      1.97
 江西铜业                                         13.36      9.01      1.75
 洛阳钼业                                          4.49      1.68      3.16
 紫金矿业                                          3.08      2.37      1.54
 马钢股份                                          2.45      1.67      1.73
 鞍钢股份                                          3.86      3.59      1.27
 重庆钢铁                                          2.52      1.80      1.65
 海螺水泥                                         14.97     18.82      0.94
 洛阳玻璃                                         26.95      4.49      7.09
 京城机电                                          8.87      2.99      3.51
 中联重科                                          4.12      2.68      1.82
 金隅股份                                          8.08      2.59      3.69
 中国国航                                          7.15      5.38      1.57
 东方航空                                          6.96      4.28      1.92
 南方航空                                          7.25      4.76      1.80
 中国远洋                                          5.28      2.80      2.23
 中海集运                                          4.26      1.68      3.00
 中集集团                                         14.33     10.00      1.69
 中海发展                                          6.27      4.94      1.50
 宁沪高速                                          8.54     10.58      0.95
 深高速                                            8.01      7.23      1.31
 成渝高速                                          4.84      2.63      2.18
 皖通高速                                         14.06      6.10      2.72
 广深铁路                                          3.99      3.78      1.25
 中国南车                                          9.49      7.49      1.50
 中国交建                                         10.96      9.09      1.43
 中国铁建                                          9.91      9.99      1.17
 中国中铁                                          7.13      6.14      1.37
 长城汽车                                          8.72      6.60      1.56
 比亚迪                                           61.26     46.95      1.54
 广汽集团                                         23.40      9.71      2.85
 青岛啤酒                                         29.97     28.60      1.24
 白云山                                           24.59     18.56      1.57
 新华制药                                         10.89      4.82      2.67
 海信科龙                                          7.82      3.64      2.54
 南京熊猫                                         14.23      5.40      3.11
 晨鸣纸业                                          8.17      5.57      1.73
 上海医药                                         18.56     17.94      1.22
 中兴通讯                                         13.80      9.79      1.67
 东方电气                                          9.96      6.01      1.96
 潍柴动力                                          7.82      8.83      1.05
 东北电气                                          6.17      2.56      2.85
 广船国际                                         25.43     12.00      2.50
 昆明机床                                          6.85      2.49      3.25
 一拖股份                                          9.55      4.07      2.77
 北辰实业                                          4.07      2.31      2.08
 创业环保                                          7.77      3.96      2.32
 中国中冶                                          3.77      2.30      1.94
 金风科技                                         15.09     12.34      1.45
 丽珠                                             43.33     35.95      1.42
 万科                                             24.43     18.82      1.53
 郑煤机                                            5.90      3.42      2.04
 大连港                                            5.75      3.25      2.09
 山东墨龙                                          8.12      2.95      3.25
 浙江世宝                                         26.23      8.51      3.64
 复星医药                                         19.38     20.40      1.12
 光大银行                                          3.70      3.39      1.29
 东江环保                                         17.41     12.52      1.64
 上海电气                                          7.75      3.37      2.72
 广发证券                                         16.31     18.44      1.05
 华泰证券                                         18.58     16.94      1.30
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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