台湾汇市：台币连七升创逾一个月高位，叶伦未提振美元令热钱涌入

* 叶伦谈话未提振美元，热钱涌入亚洲 * 外资大买台股150亿台币，台币连七升 * 进口商与寿险业趁机低接美元 * 明日台币交易区间暂看32.250-32.350 路透台北6月7日 - 台币兑美元 周二第七日收升，创逾一个月高位。汇银人士指出，昨晚美联储 主席叶伦的谈话未能提振美元，资金流入新兴市场寻求更高收益，台币随新兴亚币走扬，但人民币走贬抑制了 台币升幅。 他们指出，今日外资在台股扩大买超了150亿台币，显示外资连续两周汇入并买超台股的动能不但没有衰 竭，反而有继续扩大的趋势。台股上市企业今年扩大发放现金股利，可能会吸引更多热钱流入。 〞台股相当厉害，今天亚股都不错，热钱持续进来。〞一位外商银行主管说。 另一大型公股银行交易员则称，美元持续偏弱，但吸引油款等进口商低接，此外也见到寿险业者的美元买 盘。至于出口商因离月底尚早，因此仍在观望。 另一商业银行交易员称，昨晚叶伦谨慎的谈话让市场对美联储升息预期降温，这使得美元多头进一步溃败 ，并有利于新兴市场等风险资产，在外资持续流入带动下，台币将易升难贬。 外商银行主管指出，为了抑制热钱持续流入，预期央行本月底理监事会议将会继续降息半码，不过央行货 币政策可用的空间已经不多，可能得省着点用。 台湾股市周二收高近1%。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超150.09亿台币，连续11个 交易 日买超共计728.65亿台币。 今日台币兑美元收在32.339价位，前高为5月3日的32.205。 台币兑美元实质价位在32.318-32.379间波动，上日区间为32.375-32.404。交易员预估，明日台币区间在 32.250-32.350。 在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较昨日略扩大； 目前一个月美元/台币远汇 报32.186/32.226，上日收在32.210。 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 16:00 台币/美 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 元 亿美元 报价 台北外汇经纪公 32.339 32.402 32.318-32.399 32.370 8.25 7.48 司 元太外汇经纪公 32.337 32.400 32.318-32.379 32.353 3.25 3.27 司 无本金交割远期外汇(N 最新报价 上日现货收盘时水准 DF) 美元/台币一个月期 -0.055/-0.035 -0.050-0.030 美元/台币六个月期 -0.080/-0.045 -0.065/-0.035 (完) 台币兑美元现价 台北外汇经纪公司 元太外汇经纪公司 Tullett Prebon台币NDF报价 (记者 董永年; 审校 曾祥进)