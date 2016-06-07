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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 16:37 BJT

台湾汇市：台币连七升创逾一个月高位，叶伦未提振美元令热钱涌入

* 叶伦谈话未提振美元，热钱涌入亚洲
    * 外资大买台股150亿台币，台币连七升
    * 进口商与寿险业趁机低接美元
    * 明日台币交易区间暂看32.250-32.350

    路透台北6月7日 - 台币兑美元 周二第七日收升，创逾一个月高位。汇银人士指出，昨晚美联储
主席叶伦的谈话未能提振美元，资金流入新兴市场寻求更高收益，台币随新兴亚币走扬，但人民币走贬抑制了
台币升幅。
        
    他们指出，今日外资在台股扩大买超了150亿台币，显示外资连续两周汇入并买超台股的动能不但没有衰
竭，反而有继续扩大的趋势。台股上市企业今年扩大发放现金股利，可能会吸引更多热钱流入。
    
     〞台股相当厉害，今天亚股都不错，热钱持续进来。〞一位外商银行主管说。
    
    另一大型公股银行交易员则称，美元持续偏弱，但吸引油款等进口商低接，此外也见到寿险业者的美元买
盘。至于出口商因离月底尚早，因此仍在观望。
    
    另一商业银行交易员称，昨晚叶伦谨慎的谈话让市场对美联储升息预期降温，这使得美元多头进一步溃败
，并有利于新兴市场等风险资产，在外资持续流入带动下，台币将易升难贬。
    
    外商银行主管指出，为了抑制热钱持续流入，预期央行本月底理监事会议将会继续降息半码，不过央行货
币政策可用的空间已经不多，可能得省着点用。    
    
    台湾股市周二收高近1%。台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股买超150.09亿台币，连续11个
交易 日买超共计728.65亿台币。 
    
    今日台币兑美元收在32.339价位，前高为5月3日的32.205。
    
    台币兑美元实质价位在32.318-32.379间波动，上日区间为32.375-32.404。交易员预估，明日台币区间在
32.250-32.350。
    
    在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，尾盘指标一个月期美元/台币换汇点折价幅度较昨日略扩大；
目前一个月美元/台币远汇 报32.186/32.226，上日收在32.210。
       
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 16:00             台币/美   上日收盘  波动区间        开盘价    成交量   上日 
                        元                                       亿美元  
                      报价                                               
 台北外汇经纪公     32.339     32.402   32.318-32.399   32.370     8.25    7.48
 司                                                                      
 元太外汇经纪公     32.337     32.400   32.318-32.379   32.353     3.25    3.27
 司                                                                      
 
 无本金交割远期外汇(N        最新报价         上日现货收盘时水准
 DF)                                         
                                             
 美元/台币一个月期        -0.055/-0.035          -0.050-0.030 
                                             
 美元/台币六个月期        -0.080/-0.045          -0.065/-0.035
 (完)
            
      台币兑美元现价               
    台北外汇经纪公司            
    元太外汇经纪公司             
    Tullett Prebon台币NDF报价         

 (记者 董永年; 审校 曾祥进)

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