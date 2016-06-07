更新版 1-中国汇市：中间价贬值带动人民币小幅收跌，客盘逢低买入美元意愿上升

* 人民币小幅收跌，受中间价贬值带动 * 客盘逢低买入美元意愿上升 * 市场预期人民币汇率短期区间震荡 (新增收盘报价和更多评论) 路透北京6月7日 - 中国人民币兑美元即期 周二收盘小幅下跌，成交继续放 大，中间价小幅调整未跟随隔夜美元变动。交易员称，虽见美元指数调整，但客盘情绪偏重 于逢低买入美元，购汇略偏多，人民币短期小幅承压，然贬值空间和速度仍可控，客盘不应 有过高期待。 他们并表示，尽管美联储主席叶伦讲话和黯淡的就业数据显示美元6月加息预期减弱， 但仍保留有加息的预期，中期美元走强仍是大概率事件，因此当前人民币相对强势反而成为 客盘逢低购汇的较好时点，期间有大行提供适度美元流动性，令市场更趋稳定。 “中间价还是按照规则开，符合市场预期，...不过一方面很多人之前没有购汇，相比6 .58-59元的价格而言，现在算是逢低买入了。”一股份行交易员指出。 另一外资行交易员指出，客盘反应存在时滞，因此近期可能仍有较强购汇需求，“好比 房价从8万降到了7万5，如果还看好的话，那肯定是入市机会啊，但我觉得人民币不会出现 很快贬值的。” 对于未来趋势，市场更多认为，人民币虽然有贬值压力，但短期更多是区间震荡，往上 和往下的空间都相对有限。 而这与中国央行一直强调维稳人民币汇率的政策方向一致。中国央行郑州培训学院教授 王勇在上海证券报撰文称，下一阶段，央行的流动性管理会一如既往地高度关注稳定人民币 汇率，对境外人民币的管理也将更具针对性。央行货币政策需统筹协调各个方面，不能只盯 着单一指标。 路透根据外汇交易中心公布的中间价计算的今日CFETS人民币汇率指数为96.22，较上日 下跌0.23%；另外路透测算的SDR篮子指数为95.64，BIS篮子指数为97.3，三个篮子指数均创 出该指数推出以来新低。 中国货币网周二发布特约评论员文章称，5月份以来尽管受外部因素影响人民币对美元 双边汇率有所贬值，但市场预期仍保持了相对稳定，人民币汇率根据市场供求变化自发调节 、双向浮动特征更加明显，外汇市场运行总体较为平稳。 全球汇市方面，澳元/美元周二涨1%，此前澳洲央行维持指标利率不变，而且似乎提高 了进一步放松货币政策的门槛。美元指数走势低迷，在距离四周低位不远处交投，之前美联 储主席叶伦对升息言之凿凿，但对何时行动三缄其口。 以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市 场人民币的主要报价： 在岸市场人民币兑美元 今日 上日 升贬 即期成交价格 6.572 6.5648 -0.11% 中间价 6.5618 6.5497 -0.18% 成交额 234.89亿美 218.1亿美元 元 日内波动幅度(pips) 85 日低6.574 日高6.5655 今年以来升贬幅度 -1.19% 2005年汇改以来升贬幅度 25.94% 一年期美元/人民币掉期 735 离岸人民币市场 工具 今日 上日 CNH即期 6.5744 6.5646 一年期NDF 6.7215 6.7235 中国外汇交易中心今日更新的16点人民币兑美元参考汇率 为6.572；交 易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每 小时发布一个参考汇率。 中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度 和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇 率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价 ，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 李文科/张金栋; 审校 吴云凌/曾祥进)