修正-《中国新债预测》两年和五年国债预测均值2.55%和2.76%，料近二级水平

(首段表格里预测均值一栏，应是“5年”均值2.76%，非“10年”)

* 招标品种: 财政部两年和五年续发国债

* 招标金额: 260亿元/380亿元人民币

* 招标时间: 周三(6月8日)10:35-11:35

* 受访人数: 9位(银行、券商)

* 预测区间: 2年：2.50%-2.60%；5年：2.70%-2.80%

* 预测均值: 2年：2.55%；5年：2.76%(按各家机构预测值平均)

路透上海6月7日 - 中国财政部周三将招标续发行两年和五年期固息国债。路透调查显示，在现券盘整市况下，近期一级投标热情尚可，机构多预期明日投标需求将较为平稳；不过年中考核压力下债市情绪谨慎，加上当日利率债发行密集，料收益率难见走低，考虑到交易盘搏取边际的情绪较浓厚，也有机构认为不排除收益率小幅偏高。两期债中标收益率均值分别落在2.55%和2.76%。

上海一银行交易员称，近期一级市场上五年期品种配置需求总体不错，料明日国债也不例外。周二招标的国开债中，五年期就较为抢手，且此次发行量小、期限品种少，进一步推高了招标倍数。

中国国家开发银行周二上午招标增发的五年和10年期固息债，中标收益率为3.1390%和3.3099%，此前市场预测均值分别为3.16%和3.30%；两期债投标倍数分别为5.46倍和3.68倍。

上海另一银行交易员则认为，新债定位料大致将接近二级水平，但年中市场情绪偏谨慎，还需看明日早盘的市场表现，加上周三利率债招标密集，“发得不好也是有可能的”。

“明天大家肯定往高了投。”华东一银行交易员提到，二季度以来关键期限记账式国债可追加发行后，国债招标中收益率小幅偏高的居多，加权与边际收益率的利差也有所缩窄；明日正逢小长假前夕，料投标机构以交易盘搏取边际为主，或许拉高加权收益率水平。

周三为端午小长假前最后一个交易日，据路透统计，除了上述640亿元的两期国债外，还有100亿元的进出口行债和200亿元的农发债将招标发行，单日利率债发行规模接近千亿。

国信证券固定收益部的定价报告称，近期利率债一级市场表现总体平稳，主要得益于跨月后资金面更趋宽松而利率债安全边际较高，令机构偏好利率债。不过从整体的市场情绪看，谨慎分为并未完全消散，外汇波动、季末考核等短期因素令市场对中期流动性仍有忧虑。预计利率债配置需求仍将保持稳定，中标利率将在估值水平附近的位置。

明日招标的两年期品种为财政部今年第12期国债 的首次续发，五年期为第七期 的第二次续发，对应标的券的最新中债估值 分别为2.5536%和2.7584%。银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为2.7710%。

两期债均采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。两年期和五年期手续费分别为承销面值的0.05%和0.1%。

招标当日，之前发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至6月13日进行分销；6月15日起与之前发行的同期国债合并上市交易。

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。其中两年期国债自5月19日开始计息，票面利率2.51%，按年付息；五年期自4月14日开始计息，票面利率2.58%，按年付息。