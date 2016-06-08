修正-《中国新债预测》两年和五年国债预测均值2.55%和2.76%，料近二级水平

台湾经济指标预测--1月18日至2月20日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
(首段表格里预测均值一栏，应是“5年”均值2.76%，非“10年”)
* 招标品种: 财政部两年和五年续发国债
* 招标金额: 260亿元/380亿元人民币
* 招标时间: 周三(6月8日)10:35-11:35
* 受访人数: 9位(银行、券商)
* 预测区间: 2年：2.50%-2.60%；5年：2.70%-2.80%
* 预测均值: 2年：2.55%；5年：2.76%(按各家机构预测值平均)
路透上海6月7日 - 中国财政部周三将招标续发行两年和五年期固息国债。路透调查显示，在现券盘整市况下，近期一级投标热情尚可，机构多预期明日投标需求将较为平稳；不过年中考核压力下债市情绪谨慎，加上当日利率债发行密集，料收益率难见走低，考虑到交易盘搏取边际的情绪较浓厚，也有机构认为不排除收益率小幅偏高。两期债中标收益率均值分别落在2.55%和2.76%。
上海一银行交易员称，近期一级市场上五年期品种配置需求总体不错，料明日国债也不例外。周二招标的国开债中，五年期就较为抢手，且此次发行量小、期限品种少，进一步推高了招标倍数。
中国国家开发银行周二上午招标增发的五年和10年期固息债，中标收益率为3.1390%和3.3099%，此前市场预测均值分别为3.16%和3.30%；两期债投标倍数分别为5.46倍和3.68倍。
上海另一银行交易员则认为，新债定位料大致将接近二级水平，但年中市场情绪偏谨慎，还需看明日早盘的市场表现，加上周三利率债招标密集，“发得不好也是有可能的”。
“明天大家肯定往高了投。”华东一银行交易员提到，二季度以来关键期限记账式国债可追加发行后，国债招标中收益率小幅偏高的居多，加权与边际收益率的利差也有所缩窄；明日正逢小长假前夕，料投标机构以交易盘搏取边际为主，或许拉高加权收益率水平。
周三为端午小长假前最后一个交易日，据路透统计，除了上述640亿元的两期国债外，还有100亿元的进出口行债和200亿元的农发债将招标发行，单日利率债发行规模接近千亿。
国信证券固定收益部的定价报告称，近期利率债一级市场表现总体平稳，主要得益于跨月后资金面更趋宽松而利率债安全边际较高，令机构偏好利率债。不过从整体的市场情绪看，谨慎分为并未完全消散，外汇波动、季末考核等短期因素令市场对中期流动性仍有忧虑。预计利率债配置需求仍将保持稳定，中标利率将在估值水平附近的位置。
明日招标的两年期品种为财政部今年第12期国债 的首次续发，五年期为第七期 的第二次续发，对应标的券的最新中债估值 分别为2.5536%和2.7584%。银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，五年期品种最新收益率为2.7710%。
两期债均采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。两年期和五年期手续费分别为承销面值的0.05%和0.1%。
招标当日，之前发行的同期国债当日停止交易一天；招标结束至6月13日进行分销；6月15日起与之前发行的同期国债合并上市交易。
本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同。其中两年期国债自5月19日开始计息，票面利率2.51%，按年付息；五年期自4月14日开始计息，票面利率2.58%，按年付息。
标位限定上，两年期投标标位变动幅度为0.02元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为50个、15个和25个标位；五年期投标标位变动幅度为0.05元，投标剔除、中标剔除和每一承销团成员投标标位差分别为65个、15个和30个标位。(完) (发稿 吕雯瑾；审校 曾祥进)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 1月16日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/20 1600 外销订单 12月 +8.9% +7.0% 年变动率 * 1月23日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 1/23 0830 季调失业率 12月 -- 3.84% 1/23 1600 工业生产指数 12月 -- +8.83% 1/24 1620 M2年增率
* 市场钱多需求不殷切，短率大致持稳 * 防潜在资金需求，资调人员审慎应对 * 短票利率持稳，估年前利率有望走低 * 债券RP市场资金多，部分利率略下滑 记者 罗两莎 路透台北1月17日 - 台湾银行间短率周二大致持稳。资金调度人员称，今日拆款需求略有增加但并不殷切 ，手中剩余资金虽然不易消化，但没有出现削价竞争，利率大致维持在上日水准；跨农历年拆款对银行拆在0. 38-0.40%，对票券商则拆在0.42%。 他们表示，主要考量接下来可能会有较大额的潜在资金需求，如除了下周财政部将发行公债、国库券外， 还有数档国际版债券将交割等等。因此，在情势未臻明朗前，操作上还是趋于谨慎。 〞今天市场资金状况跟昨天差不多，利率不变。〞一大型银行资调人员说。 票券商资调人员亦称，这两天市场资金非常多，很容易就可以调到钱，利率则不变，七天期利率拆在0.33 -0.35%，跨农历年利率则在0.42%。 不过，他们也说，因距离春节只剩下七至八个营业日，除考量接下来有公债和国库券交割等因素，本周五 起八家
路透台北1月17日 - 台湾央行周三将代财政部标售五年期公债106/2期 。路透调查结果显示，五年公债106/2期的得标利率料在0.805-0.820%的区间之内。