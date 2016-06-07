欧洲汇市：英镑自三周低位反弹，最新民调显示留欧阵营略占上风

交易员称，自上周五公布了非常糟糕的美国非农就业数据后，美元普遍走软，这亦扶助英镑走势。

“隔夜的两份民调给今日早盘的英镑带来支撑，”货币经纪商Oanda的资深分析师Craig Erlam说道，“目前看起来，至少从近期的民调看起来，公投动能非常偏向于‘退出欧盟’，确实有可能英国公投决定退出，那将给市场造成混乱。”

英镑/美元 最新报1.4578，日内上涨1%。欧元/英镑 跌0.9%至0.7794。（完）

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

拉美货币报导 南非兰特报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价