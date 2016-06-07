欧洲汇市：英镑自三周低位反弹，最新民调显示留欧阵营略占上风

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
交易员称，自上周五公布了非常糟糕的美国非农就业数据后，美元普遍走软，这亦扶助英镑走势。
“隔夜的两份民调给今日早盘的英镑带来支撑，”货币经纪商Oanda的资深分析师Craig Erlam说道，“目前看起来，至少从近期的民调看起来，公投动能非常偏向于‘退出欧盟’，确实有可能英国公投决定退出，那将给市场造成混乱。”
英镑/美元 最新报1.4578，日内上涨1%。欧元/英镑 跌0.9%至0.7794。（完）
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 刘秀红/高琦 审校 张涛)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。