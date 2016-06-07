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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 17:35 BJT

日本金融：财务省探询银行业者愿否以负利率提供政府借款--消息

自1月份日本引入负利率政策之后，商业银行一直抵制以负利率向民间行业的借款人发放信贷，即便是日本央行对超额存款准备金实施负利率。

“我们正在要求客户同意利率上的“零水准底线”，所以无法以负利率向政府放贷，”日本三大银行其中一家的高管表示。这位高管拒绝透露姓名。

日本政府此举之前，日本央行的大规模刺激政策已经将市场上交易的大部分公债收益率推低到零以下。

日本的一个独立金融法律专家小组--金融法律委员会曾表示，银行没有义务向借款人支付利率，除非写进合同。

日本存款保险公司上个月通过招标，以零水准利率筹集了960亿日圆(8.9亿美元)资金。(完)

(编译 蔡美珍/王洋; 审校 高琦/艾茂林)

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