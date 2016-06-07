日本金融：财务省探询银行业者愿否以负利率提供政府借款--消息

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
自1月份日本引入负利率政策之后，商业银行一直抵制以负利率向民间行业的借款人发放信贷，即便是日本央行对超额存款准备金实施负利率。
“我们正在要求客户同意利率上的“零水准底线”，所以无法以负利率向政府放贷，”日本三大银行其中一家的高管表示。这位高管拒绝透露姓名。
日本政府此举之前，日本央行的大规模刺激政策已经将市场上交易的大部分公债收益率推低到零以下。
日本的一个独立金融法律专家小组--金融法律委员会曾表示，银行没有义务向借款人支付利率，除非写进合同。
日本存款保险公司上个月通过招标，以零水准利率筹集了960亿日圆(8.9亿美元)资金。(完)
(编译 蔡美珍/王洋; 审校 高琦/艾茂林)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。