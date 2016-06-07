澳洲金融：监管机构就操纵指标利率对NAB提出指控

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
澳洲国民银行首席风险长David Gall表示，已经配合ASIC针对此事的调查，但会在法庭抗告ASIC的看法。
“我们不认同ASIC的指控，这意味着这些指控将通过法律程序来解决，”Gall在一则声明中称。
澳新银行和西太平洋银行也否认了ASIC的指控。
BBSW是澳洲金融市场为房屋贷款、信用卡和其他金融产品定价时参照的主要利率指标。
ASIC之前称，在2010年6月8日至2012年12月24日期间，澳洲国民银行曾有50次试图对银行票据设定虚假价格。(完) (编译 张涛/汪红英；审校 张荻/蔡美珍)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。