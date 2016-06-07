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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 17:43 BJT

澳洲金融：监管机构就操纵指标利率对NAB提出指控

澳洲国民银行首席风险长David Gall表示，已经配合ASIC针对此事的调查，但会在法庭抗告ASIC的看法。

“我们不认同ASIC的指控，这意味着这些指控将通过法律程序来解决，”Gall在一则声明中称。

澳新银行和西太平洋银行也否认了ASIC的指控。

BBSW是澳洲金融市场为房屋贷款、信用卡和其他金融产品定价时参照的主要利率指标。

ASIC之前称，在2010年6月8日至2012年12月24日期间，澳洲国民银行曾有50次试图对银行票据设定虚假价格。(完) (编译 张涛/汪红英；审校 张荻/蔡美珍)

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