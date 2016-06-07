台湾个股：兆丰金控前5月获利年衰逾6%，受央行连番降息影响

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透台北6月7日 - 台湾兆丰金控 周二公布，累计今年1至5月税前盈余为150.91亿台币，较去年同期衰退6.3%；税后盈余则为127.73亿台币，较去年同期衰退7.04%；每股税后盈余为0.94台币。
兆丰金称，在各子公司中，仍以兆丰商银对整体盈余贡献最大，今年前5月税前和税后盈余分别达到128.04亿及108.52亿台币，每股税后盈余为1.27台币。但与去年同期比较，税前和税后盈余均出现衰退，衰退幅度达6-7%。
〞跟去年同期比较，兆丰商银盈余少了10亿、衰退7%，主要与央行降息及去年有收回呆帐有关。〞兆丰金控副总经理林瑞云说。
她并称，除银行获利衰退，受台股下跌及成交量萎缩冲击，子公司兆丰证券5月更是出现小幅亏损，〞股市不好、成交量小，自营和经纪手续费都不好。〞
央行自去年9月起连三季降息，受央行降息影响各银行获利出现衰退；惟在兆丰票券方面，因操作效续良好，获利逆势成长，与去年同期比较，今年前5月税后盈余成长0.87亿台币。
林瑞云说，倘若下半年经济情况好转，〞希望可以努力达成盈余预算目标。〞
兆丰金周二每股以24.5台币作收，上涨0.3台币。(完) (记者 罗两莎；审校 曾祥进)
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路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。