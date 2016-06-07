台湾个股：兆丰金控前5月获利年衰逾6%，受央行连番降息影响

路透台北6月7日 - 台湾兆丰金控 周二公布，累计今年1至5月税前盈余为150.91亿台币，较去年同期衰退6.3%；税后盈余则为127.73亿台币，较去年同期衰退7.04%；每股税后盈余为0.94台币。

兆丰金称，在各子公司中，仍以兆丰商银对整体盈余贡献最大，今年前5月税前和税后盈余分别达到128.04亿及108.52亿台币，每股税后盈余为1.27台币。但与去年同期比较，税前和税后盈余均出现衰退，衰退幅度达6-7%。

〞跟去年同期比较，兆丰商银盈余少了10亿、衰退7%，主要与央行降息及去年有收回呆帐有关。〞兆丰金控副总经理林瑞云说。

她并称，除银行获利衰退，受台股下跌及成交量萎缩冲击，子公司兆丰证券5月更是出现小幅亏损，〞股市不好、成交量小，自营和经纪手续费都不好。〞

央行自去年9月起连三季降息，受央行降息影响各银行获利出现衰退；惟在兆丰票券方面，因操作效续良好，获利逆势成长，与去年同期比较，今年前5月税后盈余成长0.87亿台币。

林瑞云说，倘若下半年经济情况好转，〞希望可以努力达成盈余预算目标。〞