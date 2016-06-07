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市场报道 | 2016年 6月 7日 星期二 17:57 BJT

全球贵金属：6月6日SPDR黄金持仓减少0.03%，iShares白银持仓不变

路透6月7日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓较上周五减少0.03
%；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期     持仓量(盎司)     日期        变动      增减
    SPDR      28,329,699.3   6月6日    28,339,051.5     6月3日    -9,352.2  -0.03%
    iShares  337,299,362.7   6月6日   337,299,362.7     6月3日         0.0   0.00%  
    (完)
        
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    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 刘秀红；审校 高琦)

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