版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 18:30 BJT

东南亚股市：普遍收涨，受叶伦的温和表态提振

涨跌    当日  今
年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   
涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   362.65     4.07   +1.14  
 +8.96   332.82
    新加坡                     2848.09    16.81   +0.59  
 -1.20  2882.73
    马来西亚                  1660.62    11.63   +0.71  
 -1.88  1692.51
    泰国                      1442.42    -1.00   -0.07  
+11.99  1288.02
    印尼                      4933.99    37.96   +0.78  
 +7.42  4593.01
    菲律宾                     7710.54   112.32   +1.48  
+10.91  6952.08
    越南                        624.65     4.60   +0.74  
 +7.88   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  <0#.G
SPMAJOR>
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
 
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股       
 
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股     
 
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股     
 
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   [
CTMT/CN]
    股市新闻               加拿大股市报导             
 
    欧洲股市报导             日本股市报导               
  
    香港股市报导             中国股市报导               
 
    澳洲股市报导             台湾股市报导               
 
    韩国股市报导            东南亚股市报导             
 
    英股富时指数             德股DAX指数                
 
    法股CAC-40指数         

 (编译 汪红英/蔡美珍；审校 高琦/张荻)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐