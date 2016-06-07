美国各类经济指标总览--2016/6/7

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
美国劳工部公布，第一季非农单位劳工成本修正值为上升4.5%(预估为上升4.0%)，第一季非农生产率环比年率修正 后为下滑0.6%(预估为下滑0.6%)。 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二公布，美国4月消费者信贷增加134.2亿美元，预估为增加180亿美元，3 月被下修至增长2 83.8亿美元，前值为增加296.7亿美元。 当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (5月) 5.0 (4月) 非农业就业岗位(万) 增加3.8 (5月) 增加12.3 (4月修正值) 平均时薪(%) +0.2 (5月) +0.4 (4月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.4 (4月) +0.1 (3月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (4月) +0.1 (3月) 实质所得(%) +0.2 (4月) +0.1 (3月修正值) 最终需求生产者物价指数(PPI)(% +0.2 (4月) -0.1 (3月) ) 不包括食品和能源的最终需求PPI +0.1 (4月) -0.1 (3月) (%) 国内生产总值(GDP)(%) +0.5 (第一季初值) +1.4 (第四季终值) GDP平减指数(%) +0.7 (第一季初值) +0.9 (第四季终值) 零售销售(%) 1.3 (4月) -0.3 (3月修正值) 国际贸易收支(亿美元) 逆差374.4 (4月) 逆差355.4 (3月修正值) 雇佣成本(%) +0.6 (第一季) +0.5 (第四季) 工业生产(%) +0.7 (4月) -0.9 (3月修正值) 产能利用率(%) 75.4 (4月) 74.9 (3月修正值) 初请失业金人数(万人) 26.7 (5月28日当周) 26.8 (5月21日当周) 联邦预算(亿美元) 盈余1,060亿 (4月) 赤字1,080亿 (3月) 领先指标(%) +0.6 (4月) +0.2 (3月) 个人所得(%) +0.4 (4月) +0.4 (3月修正值) 个人消费支出(PCE)物价(%) +0.3 (4月) +0.1 (3月) 消费者信贷(亿美元) 增加134.2 (4月) 增加283.8 (3月修正值) 企业库存(%) +0.4 (3月) -0.1 (2月) 建筑支出(%) -1.8 (4月) +1.5 (3月修正值) 消费者信心 94.2 (4月) 96.1 (3月修正值) 房屋开工(万户) 117.2 (4月) 109.9 (3月修正值) 建筑许可(万户) 113 (4月修正值) 107.7 (3月修正值) 成屋销售(万户) 545 (4月) 536 (3月修正值) 新屋销售(万户) 61.9 (4月) 53.1 (3月修正值) 工厂订单(%) +1.9 (4月) +1.7 (3月修正值) 耐久财(耐用品)订单(%) +3.4 (4月) +1.9 (3月修正值) 供应管理协会非制造业指数 52.9 (4月) 55.7 (4月) 供应管理协会制造业指数 51.3 (5月) 50.8 (4月修正值) 趸售(批发)库存(%) +0.1 (3月) -0.6 (2月修正值) 进口物价(%) +0.3 (4月) +0.3 (3月修正值) 出口物价(%) +0.5 (4月) 持平 (3月修正值) 单位劳工成本(%) +4.5 (第一季修正值) +5.4 (第四季修正值) 非农业生产率(%) -0.6 (第一季修正值) -1.7 (第四季修正值) 经常帐(亿美元) 赤字1,253 (第四季) 赤字1,299 (第三季修正值)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。