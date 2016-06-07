国际油市：亚洲燃料油价差保持低迷，仍受库存充裕的拖累

路透新加坡6月7日 - 亚洲燃料油价差周二连续第二日接近2016年低点，交易员表示因库存充裕，盖过了原油供给下降和原油走强的影响。

“180-cst和380-cst燃料油都处在每吨贴水4美元附近，表明供给充足，”一位在新加坡的交易员说，“但原油看似坚挺。”

洲际交易所180-cst燃料油价差报每吨贴水3.75美元，380-cst燃料油价差则报每吨贴水4美元。

“市场的基本面没有任何变化，”第二位在新加坡的燃料油交易员表示。

交易员表示，市场因供给充足而低迷，未来两个月从西方到达亚洲的套利船货可能会升至350万吨，高于预期的200万吨，所以供给可能会进一步攀升。

“一直到上周市场还预计7月和8月仅会有稍高于200万吨，但目前看可能会有350万吨左右。市场仍然面临压力，”第二位交易员说。

他表示，这一数量低于八个月或九个月之前500万吨的高位，但也会面临季节性需求放缓的问题。

“库存已经非常高了，贸易商还在以很低的价格出售船货，”第二位交易员表示。

官方数据显示，新加坡陆上燃料油库存上周创下纪录，跳升至3,118万桶。

交易员表示，因需求放缓，陆上和海上库存可能会攀升。

新加坡现货市场上有四笔交易达成。

Coastal以每吨234美元从嘉能可买入20,000吨船期为7月3-7日的380-cst高硫燃料油。

兴隆以每吨较新加坡报价贴水3.50美元的价格，从摩科瑞买入20,000吨船期为7月1-5日的380-cst高硫燃料油。

兴隆从中石油买入20,000吨船期6月23-27日的180-cst高硫燃料油。

兴隆以每吨较新加坡报价贴水3.50美元的价格，从嘉能可买入20,000吨船期为6月27日-7月1日的180-cst高硫燃料油。(完)

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