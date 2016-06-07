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亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 06:13 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月7日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          77.84    -0.22    -0.28   2754562
    京东                22.01    -1.31    -5.62  35781992
    新浪              53.93    -0.24    -0.44    701073
    搜狐              41.11    -0.12    -0.29    217705
    网易             174.81    +0.29    +0.17   1450884
    百度             170.86    -3.76    -2.15   2400706
    
    台湾
    台湾积体电路       26.06    +0.59    +2.32   1582709
    联电                1.96    +0.04    +2.08    113251
    日月光              5.73    +0.04    +0.70    129452
    硅品精密           8.20    +0.00    +0.00    469199
    和信超媒体         2.75    -0.01    -0.36      7271
    友达                2.87    +0.01    +0.35     41821
    中华电信           35.10    +0.57    +1.65     46338
    台湾国际航电      43.22    +0.43    +1.00    892179
    
    香港
    中国移动           58.12    +1.26    +2.22    286540
    中国联通           11.10    +0.23    +2.12     51537
    中国电信           47.29    +0.58    +1.24      4766
    中芯国际            4.51    +0.14    +3.20      3874
    电讯盈科         6.69    +0.01    +0.15       196
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 李爽  审校 龚芳)

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