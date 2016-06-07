澳新经济指标预测--6月8日-6月15日****

中国能源：目标2020年石油年产量约2亿吨，较“十二五”下降约7%
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月6日当周 6月8日(三) 0130 澳洲房屋融资 4月 +2.5% -0.9% 投资性房屋融资 -- +1.5% 2100 新西兰央行利率决议 2.25% 2.25% 6月9日(四) 2245 新西兰电子卡零售销售(较前月) 5月 -- +0.9% (较上年同期) -- +7.8% 6月10日(五) 0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数 6月 -- 49.6 6月13日当周 6月13日(一) 2245 新西兰食品价格指数 5月 -- +0.3% 6月14日(二) 0130 澳洲NAB企业现况指数 5月 -- 正9 企业信心指数 -- 正5 2245 新西兰季度经常帐收支(亿新西兰元) 第一季 -- 赤字26.14 年度经常帐收支(亿新西兰元) 截至3月31日 -- 赤字77.1 6月15日(三) 0030 澳洲消费者信心指数 6月 -- +8.5% 0300 新西兰公债海外持有比例 5月 -- 63.2% 2230 新西兰制造业表现指数(PMI) 5月 -- 56.5 2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.9% (较上年同期) -- +2.3% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 孙国玉；审校 戴素萍)
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布能源发展“十三五”（2016-2020年）规划，目标保持能源供应稳步增长，原油年产量在2亿吨左右，这较十二五的产量下降7%。
路透达沃斯1月17日 - 中国国家主席习近平周二就重返贸易保护主义政策向各国发出警告，指称没人会在贸易战中获胜。 习近平称，各国不要在牺牲其他国家的利益中，追求自己的利益。 他向达沃斯举行的世界经济论坛称，没人会在贸易战中获胜。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。