版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 8日 星期三 06:36 BJT

****澳新经济指标预测--6月8日-6月15日****

以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程：   

    GMT时间  经济指标/活动                        公布时段    预估值       前值     
    
    6月6日当周
    
    6月8日(三)
    0130 澳洲房屋融资                              4月         +2.5%      -0.9%
             投资性房屋融资                                      --       +1.5%
    2100 新西兰央行利率决议                                    2.25%      2.25%
    
    6月9日(四)
    2245 新西兰电子卡零售销售(较前月)              5月           --       +0.9%
                          (较上年同期)                           --       +7.8%
    
    6月10日(五)
    0200 澳洲汤森路透/益普索主要消费者信心指数     6月           --        49.6
    
    6月13日当周
    
    6月13日(一)
    2245 新西兰食品价格指数                        5月           --       +0.3%    
    
    6月14日(二)
    0130 澳洲NAB企业现况指数                       5月           --         正9
                企业信心指数                                     --         正5
    2245 新西兰季度经常帐收支(亿新西兰元)         第一季         --   赤字26.14
               年度经常帐收支(亿新西兰元)    截至3月31日         --    赤字77.1
    
    6月15日(三)
    0030 澳洲消费者信心指数                        6月           --       +8.5%
    0300 新西兰公债海外持有比例                    5月           --       63.2%
    2230 新西兰制造业表现指数(PMI)                 5月           --        56.5
    2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季)          第一季         --       +0.9%
                                (较上年同期)                     --       +2.3%
    (完)
        
  
   
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大             日本与韩国         
    欧洲                     澳洲与新西兰       
    中国                       台湾               
 
 已公布经济指标一览
    美国                     日本               
    欧洲                     韩国               
    中国                       香港               
    澳洲                    台湾               

 (整理 孙国玉；审校 戴素萍)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐