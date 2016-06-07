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市场报道 | 2016年 6月 8日 星期三 06:19 BJT

《美国重要政经日程》--6月8日

(除特别说明外，均为GMT时间)

1100 - 农业部发布一周全球稻米价格

1400 - 劳工部公布4月职缺和劳动力流动调查

1400 - 商务部公布第一季服务调查季报

1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据

-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量

1700 - 财政部标售10年期公债 (完)

全球重要经济事件一览表

美国上市公司业绩公布日程表

金融市场假期一览表

中国重要政经日程

香港重要政经日程

台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 龚芳)

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