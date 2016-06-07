《美国重要政经日程》--6月8日

东南亚股市：多数收低，等待英国首相最新说法
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1100 - 农业部发布一周全球稻米价格
1400 - 劳工部公布4月职缺和劳动力流动调查
1400 - 商务部公布第一季服务调查季报
1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布一周石油库存和产出数据
-- - 美国铁路协会(AAR)公布一周主要铁路运量
1700 - 财政部标售10年期公债 (完)
全球重要经济事件一览表
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 戴素萍 审校 龚芳)
AB Capital Securities分析师Victor Felix表示，在特雷莎梅发表演说、以及特朗普周五就任大典之前，投资人进入避险模式。
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完) (编译 王洋; 审校 于春红)
路透北京1月17日 - 中国济南市最新出台限购措施，对在本市已有两套住房的本市户籍居民家庭，暂停向其出售住房，无住房的外地户籍家庭限购一套房，并需提供自购房之日起前三年内连续24个月以上（含24个月）个税或社保证明。