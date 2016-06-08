路透基点：银行考虑针对福斯特贷款违约采取法律行动--TRLPC

路透香港6月8日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，面料和服装生产商福斯特股份公司(Firstextile AG)1亿美元的三年期联合贷款发生违约后，相关银行正在考虑对其采取法律行动。
消息人士称，今年1月份该公司未按约定开始偿还这笔贷款的本息。这家在法兰克福上市的公司去年曾两次拖欠利息。
第一商业银行和野村是该联贷案的牵头行兼簿记行(MLAB)，该贷款于2014年7月签订，当时参加该案的还有七家台湾的银行。
额度代理行第一商业银行正在与律师协商以确定采取法律行动程序。
上述1亿美元贷款享有18个月的宽限期，宽限期之后将按季分七次不等额偿还本息，第一期偿还5%，第二至第六期每次偿还15%，第七期偿还25%。
上述贷款首次出现问题迹象是在去年7月份，当时该公司未能及时支付利息，后来该公司动用了偿债准备金账户资金才支付了逾期利息。同样的一幕在三个月后的10月份再度上演。
消息人士称，福斯特2014年分两批获得上述贷款，7月份时获得8,000万美元，9月份时获得2,000万美元。
贷款通过福斯特股份在香港注册的全资子公司中国褔斯特(控股)有限公司筹借，由福斯特股份及董事长提供担保。
这笔贷款平均期限为2.36年，利率较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码425基点，最高综合收益为510个基点。(完)
(编译 孙国玉；审校 李爽)